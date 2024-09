Любими изпълнители излизат на сцената на „Отново на училище с радио N-JOY” утре от 10 до 13 ч. на голямата поляна в Южен парк в София. Ще чуем Поли Генова, Tino, MONA, Iskrata, Валерия Стойкова – VALL, Ангел Проданов - Acho и Никол Канева. Към тях се присъединяват още четири звезди Йоана Димитрова – Yoana, както и трима изпълнители, познати на широката аудитория от музикалното шоу по bTV „Гласът на България“ - Никола Константинов, Вениамин Димитров – VENIAMIN, Елизабет Захариева. Концертът е с вход свободен и е част от голям празник, в който ще има още викторини и състезания. Представители на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, Главна дирекция „Национална полиция“ и Държавна агенция безопасност по пътищата ще помогнат на децата и техните родители да бъдат по-добре информирани по въпросите за пътната безопасност и за предпазване от бедствия и аварии. Дошлите могат да се включат и в инициативата на bTV Media Group „Да изчистим България заедно“.

„Радио N-JOY показва хубавата част от живота и ни призовава да имаме по-позитивен мироглед, да бъдем добри един към друг. Събитието утре ще бъде празник на радостта и е в изпълнение на нашата социална отговорност.“ – коментира по bTV Radio Александра Гълъбова – бранд мениджър на радио N-JOY, част от bTV Radio Group.

