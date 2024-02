“Тази година от “Предай нататък” стартирахме инициатива, която е насочена към всички домове за възрастни хора за 8-ми март” Това каза в ефира на bTV Radio експертът по дигитален маркетинг и преподавател Георги Малчев. “Идеята е дамите, които са там, както и хората от персонала да могат да получат подарък и почерпка. Благодарение на дарителите ще можем да зарадваме около 500 дами. Как всеки от нас може да стане част от “Предай нататък” чуйте в прикачения звуков файл.

