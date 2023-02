Какво липсва на София? Какво можем да направим, за да използваме по-добре неактивните пространства с държавна собственост и да ги интегрираме в активния живот на града? Как да постигнем консенсус за какво е най-важно да се ползват държавните терени? Как заедно да достигнем до концепция за устойчивото им развитие, така че да са от полза за бъдещето на града? Отговорите на тези и други въпроси предстоят на 20 февруари 2023г. от 10.30ч. в пространството на Networking Premium на ул. "Г.С.Раковски" № 25, когато ще се проведе среща под надслов "Зеленият преход на гарите: следващи стъпки". Инициативата е посветена на устойчивото развитие на ЖП ареалите и терените в района на Сточна гара и гара Подуяне-разпределителна в София.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с урбаниста арх. Ина Вълканова - докторант по градска трансформация в Техническия университет в Цюрих и част от организационния екип от градски експерти "Градоскоп":