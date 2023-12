„Поръчната цена на книгите винаги се движи доста под инфлацията. (…) Надяваме се, че с усилията на колегите ще успеем да запазим цените на книгите, но, за да може това да продължава да се случва, е важно да има закон за книгата, който да осъществява функцията на запазването на книгите“. Това заяви в ефира на bTV Radio председателят на Асоциация "Българска книга" Десислава Алексиева. По думите й, „винаги проблемите са комплексни. (…) Те могат да се решават само в партньорства с организациите, които имат опит в областта, заедно с институциите, които имат властта и възможностите да осъществяват обществена промяна. Това, което ние искаме да постигнем, е да има програма за насърчаване на четенето в България. (…) Ние предвиждаме следващата година да бъде посветена на изработването на такава програма.“

Алексиева се завърна от Мексико, където България участва на Международния панаир на книгата в Гуадалахара. В тазгодишното издание България бе представена от писателката Елена Алексиева, която показа на публиката своето творчество в дните 30 ноември и 3 декември, като участие взеха и представители на български книгоиздателства. „Нашата роля на този панаир беше като страна домакин като част от ЕС. От българска страна ние направихме едно събитие, в което представихме българска поезия, прочетена на двата езика. Представихме българската азбука, която е третата азбука в ЕС след латиницата и гръцката азбука. (…) Посетителите проявяваха изключително висок интерес към нашите букви, които за тях са толкова различни. Беше вълнуващо да видят как се пишат техните имена на български. Не мога да не отбележа гостуването на няколко автори, които са свързани с България. Единият от тях е Илия Троянов, който направи една изключително интересна дискусия, в която се обсъждаше ролята на литературата за демокрацията“, разказа тя. „Като част от училищната програма гостуват ученици. Имаше над 100 автобуса с ученици от целия град, които посещаваха панаира. (…) Тези срещи на най-малките и на подрастващите читатели, които са възпитани в литературен вкус и отношение към книгите, бяха това, което може би най-много ме впечатли“, посочи Десислава Алексиева. „В програмата, която ние предвиждаме, е и представянето на българската книга в чужбина“, посочи още тя.

Цялото интервю на Георги Митов с Десислава Алексиева- председател на Асоциация "Българска книга" ще откриете в звуковия файл:

От 5 до 10 декември в Националния дворец на културата ще се проведе 50-ото издание на Софийския международен панаир на книгата – най-мащабния книжен форум у нас, организиран от Асоциация "Българска книга". Над 170 издателства ще представят своите най-нови и популярни издания за деца и възрастни, като посетителите ще могат да избират сред повече от 100 000 заглавия. Мотото на юбилейния панаир е "Създаваме истории. Създаваме история".

Посетителите ще могат да се запознаят с най-интересното от книжния пазар в България и да се срещнат с автори, илюстратори и преводачи от цял свят. Организаторите са подготвили специални активности и изненади за малките и големи посетители.

"За 50 пореден път имаме Панаир на книгата, което само по себе си е събитие. Панаирът обаче е не просто място, на което сме събрали книги и хора, свързани с книгите и четенето, Панаирът е част от "Кауза Грамотност", за която Асоциация "Българска книга" работи десетилетия наред. При все по-нарастващите проблеми с неграмотността е важно да има събития, които доказано обръщат негативните тенденции в четенето. И Панаирът е именно това – изключително ефективен начин за повишаване на нивата на четене, което пък на свой ред е в основата на повишаване на грамотността", споделя Десислава Алексиева, председател на Асоциация "Българска книга". В програмата на Панаира на книгата ще се проведе кръгла маса, посветена на грамотността и четенето, за участие в която са поканени институциите и издателствата, както и организациите, които също припознават тази кауза като своя.

Асоциация "Българска книга" ще връчи и годишните си награди за книгоиздаване "Златен лъв". Критериите, по които се оценяват номинираните издателства, са полиграфическо изпълнение, качество на текста и принос към националната култура, а категориите са две "Най-добър издателски проект" и "Издателски проект с най-голяма обществена значимост".

Паралелно с Панаира на книгата отново ще се проведат Софийският международен литературен фестивал (единадесето издание) и Софийският международен литературен фестивал за деца и младежи (седмо издание). Специално за фестивалите в България ще пристигнат повече от 16 водещи имена на съвременната скандинавска и световна литература, които за първи път ще се срещнат с българските си читатели.

50. Софийски международен панаир на книгата, 11. Софийски международен литературен фестивал и 7. Софийски международен литературен фестивал за деца и младежи се организират от Асоциация "Българска книга" с подкрепата на Столична община. Събитията са част от Календара на културните събития на София.