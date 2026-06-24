Еньовден е eдин от най-значимите празници в българския народен календар. Според поверието, именно на този ден билките имат най-голяма лечебна сила. Те се берат рано сутрин, още по изгрев слънце. Еньовден бележи и началото на активния земеделски сезон. След него започва жътвата – време на усилен труд и прибиране на реколтата. Затова празникът е свързан не само със здравето, но и с надеждата за плодородие и благополучие. Според традицията човек трябва да премине през утринната роса, за да бъде здрав през цялата година. А ако види как слънцето „играе“ при изгрев, това е знак за здраве, съобщава bTV.

Има ли заплахи за българските билки? Какви са предизвикателствата в сектора? Кои полезни свойства на билките да не пренебрегваме на Еньовден и след това?

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Десислав Дионисиев- председател на Българската асоциация на билкарите: