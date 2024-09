Над 30 000 гласа са подадени вече в конкурса „Хижа на годината“, а гласуването продължава до полунощ днес, 30 септември, на сайта на инициативата. Тя е с поглед към планините – там, където духът е висок и всичко е чисто, където силно чувстваме връзката с природата, виждаме цялата красота около себе си и поглеждаме с ясен поглед вътре в нас, където получаваме здраве и се зареждаме с енергия, с вдъхновение, със сили да преодоляваме, да постигаме. „Чрез конкурса „Хижа на годината“ успяваме да покажем какви са възможностите на различните места за настаняване, искаме да сме полезни и на туристите, и на хората, които стопанисват хижите.“ – коментира в студиото на bTV Radio председателят на Българския туристически съюз Венцислав Венев.

Тази е една от множеството нови инициативи на организацията, откакто той стана неин председател през 2022 г. Любовта му към планините е запалена от неговите родители, след това той става състезател по ориентиране. За Венцислав Венев БТС е кауза – той е приемник на делото на големи българи. Идеолог на организираното туристическо движение в България е Алеко Константинов, първи председател на създадената през 1895 г. организация е Иван Вазов. Преди две години и половина Венцислав Венев поема съюза в незавидно състояние, както меко се изразява той. „Като човек, закърмен с идеята за българския планински туризъм, реших, че е време да направим така, че почитателите на планината да се чувстват в нея емоционално заредени, щастливи и много здрави.“ – описва той задачата, която си поставя.

В момента БТС работи по изпълнението на 12-годишна стратегия, като първи стъпки в нея са увеличаване на членската маса и дигитализация, включително мобилно приложение с електронна карта на местата за настаняване, забележителностите и събитията. „Нашата цел е България да стане най-добрата дестинация за планински туризъм. Природата ни го е дала. Имаме пълния потенциал да сме Номер 1 – невероятно много забележителности, дадености и ресурси.“ – посочва Венцислав Венев.

Един от начините за постигане на целта е и конкурсът „Хижа на годината“, в който се отличават места за настаняване, включително в категории като екологични практики, кухня и възобновяване на дейността. „Целим да направим всички места в планината по-достъпни и популярни, да ги подобрим.“ – подчертава Поли Димитрова от организационния екип, която включваме в разговора по телефона. Паралелно тече гласуване по седем програми за подобряване и обновяване на легловата база, за технологични нововъведения, за поставяне на аптечки и др. Общата стойност на финансирането по тях е 65 000 лв. Награждаването на победителите ще бъде на 9 октомври в Дома на киното. Съпътстващи конкурса „Хижа на годината“ проекти са конкурс за планинарска история и конференция. Повече подробности на Фейсбук страницата на инициативата.

„Ние работим за нашето общество и за нашата природа.“ – категоричен е председателят на Българския туристически съюз Венцислав Венев. В следващите събития в календара на организацията на 11 октомври ще бъде организирано изкачване на Черни връх от софийски ученици в съвместна инициатива със Столична община. На 25 октомври ще се проведе церемонията по награждаване на посетилите 100-те национални туристически обекта.

Интервю на Светослав Николов