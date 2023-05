След над 2 часа спорове, но с пълно едонодушие, бе приета Капиталовата програма на Столична община. Това коментира в ефира на bTV Radio председателят на Столичния общински съвет Георги Георгиев. Размерът й е 600 млн.лв., които ще бъдат разпределени за нови булеварди и квартални улици и тротоари, градски транспорт, сгради на детски градини, ясли и училища и др. Предвиждат се 3 млн. лв. за реконструкция и обновяване със съвременни материали на детски площадки. "Средствата ще бъдат разпределени поравно във всеки от районите на столицата", посочи Георгиев.

Общинските съветници взеха решение единствено в метрото да може да се пътува с хартиен билет. "Има 12 млн. пътувания в София, които са платени през банкови карти, сайтове и мобилни приложения, но 40 хиляди пътници ползват хартиени билети в метрото", подчерта Георгиев.

"София няма нови монтирани камери от МВР", добави той във връзка със зачестилите пътни инциденти в София и личната му кауза за борба с нарушенията на пътя. "Имаме над 600 камери, които могат да се ползват от КАТ, за да глобяват", допълни Георгиев. Според него, нАд 160 водачи са преминали безплатните курсове, осигурени от Столична община, за които желаещите се записват на сайта karaibezopasno.com.

Той коментира и изграждането на Войнишкият мемориал. След 3 неуспешни конкурса, обявяваме четвърти конкурс. Предстои проектите в него да получат одобрения от Министерство на културата и Министерство на отбраната. Първите три проекта ще бъдат удостоени и с награди, съответно в размер на 30 хил.лв., 20 хил.лв. и 10 хил.лв.

На последната сесия на СОС бяха взети решения за наименоване на улици. Така в столичния район Витоша ще има улица с името на голямата българска актриса Катя Паскалева. Улица в квартал Изток ще бъде кръстена на архитект Александър Баров; безименна улица в район Младост ще се казва „Цветна поляна“; две безименни улици в район Студентски вече ще носят имената – „Арх. Димитър Цолов“ и „Любен Бозев – Силач“; две улици в район Овча купел ще бъдат именувани - „Тученица“ и „Цветина“. Съветниците гласуваха художникът и преподавател проф. Станислав Памукчиев и поетът Георги Константинов да бъдат удостоени със званието „Почетен гражданин на Столична община“.