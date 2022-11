"Демокрацията не подлежи на договаряне. Тя предлага редица предизвикателства. Умението на политиците да се откажат от егото си и да работят за народа, който ги е избрал, заяви в ефира на bTV Radio председателят на Столичния общински съвет Георги Георгиев. Според него, "дълъг и трънлив път измина българското общество. Вече не решаваме цивилизационни проблеми".

"Нищо не се е променило в културата на пътя", смята Георгиев. Той оповести приемането на 20 конкретни правни и технологични решения за безопасност на движението, "доколкото зависи от Общината". По думите му, има нови 2 пешеходни острова на бул. Черни връх. "Одобрихме поставянето на гумени полусфери за ограничение на скоростта. Предстои закупуване на 1000 теста за наркотични вещества, които ще се дарят на МВР. Инсталират се радарни табла за гонки и превишена скорост. В началото на декември най-късно ще бъдат открити напълно безплатни обучения за безопасност на движението на учебен полигон, предназначени за шофьори със стаж до 10 години зад волана".

Председателят на Столичния общински съвет коментира и решението за обновяването на спирки с навеси в София, които са 1 094, а 593 са собственост на Центъра за градска мобилност (ЦГМ). Общият брой на спирките в София е 2700. „Възлагаме на ЦГМ да приключи процедурата по изработка и монтаж с добро качество", уточни Георгиев. Така ще бъдат конструирани нови 100 навеса със собствени средства на Центъра. "Занапред спирките ще бъдат по един и същи образец. Целта е да ги унифицираме, за да може градът да стане по-красив“, посочи той, като към морално остарелите спирки ще се действа предпазливо. Според Георгиев, кризата в градския транспорт не е приключила, като е поискан заем от 25 млн.лв. за неговото укрепване.

Инсталирани са и нови 20 бордови компютъра в автобусна линия 280, която помага на гражданите със зрителни затруднения. Такива системи ще бъдат поставени и в новите 53 електробуса, които ще бъдат пуснати в движение, приоритетно по линия 309. "В рамките на 3 месеца трябва да монтираме 100 бордови компютъра", допълни Георгиев.

Чуйте цялото интервю на Георги Митов с председателя на Столичния общински съвет Георги Георгиев, разположено в звуковия файл: