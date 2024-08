Град Банско е готов да посрещне за петнадесета поредна година едно от най-емблематичните културни събития в България – Банско Опера Фест 2024.

Културният форум ще се проведе на 30 и 31 август на централния площад „Никола Вапцаров“, където почитателите на класическата музика ще се насладят на вълнуващи изпълнения под открито небе. Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Магдалена Сотирова от организационния екип на "Монте мюзик":

Програмата тази година включва популярния мюзикъл „Дух“ на 30 август, последван на 31 август от емблематичната опера „Травиата“ на Джузепе Верди, изпълнени от Държавна опера Варна. Началният час на спектаклите е 20:30, а входът за събитието е свободен, което предоставя уникална възможност на жителите и гостите на Банско да се потопят в магията на операта.

Популярният мюзикъл „Дух“ („Ghost“) е базиран на едноименния филм от 1990 година с участието на Патрик Суейзи и Деми Мур. Музика е на Дейв Стюарт и Глен Балард, за написването на либретото към тях се присъединява Брус Джоел Рубин. Премиерата е през 2011 г. в Манчестър, веднага след нея спектакълът бързо завладява сцените на Уест Енд и Бродуей.

Сюжетът, който поставя темите за доброто и злото, надеждата и любовта, която побеждава дори смъртта, е придружен от емблематичната песен „Unchained Melody”. Завладяващата продукция разказва историята на влюбените Сам и Моли, като съчетава романтика, мистерия и трилър.

Българската адаптация е на режисьора Сребрина Соколова, дирижира Страцимир Павлов. Сценографията и визуалните ефекти са дело на носителя на награда „Икар“ Петко Танчев, а костюмите са по проект на Ася Стоименова. Хореографията, създадена от Надя Димокова, кара хора и духове да танцуват на сцената по уникален начин, а светлинният дизайн е на Даниел Йовков.

В България „Дух“ се представя чрез специално споразумение с Theatrical Rights Worldwide.

На 31 август фестивалът представя класическата опера „Травиата“ на Джузепе Верди. Произведението принадлежи към известната трилогия на Верди, включваща също „Риголето“ и „Трубадур“. Либретото на „Травиата“ е написано от сътрудника на Верди Франческо Мария Пиаве по нашумелия роман „Дамата с камелиите“ на Александър Дюма-син. Известно е, че за основа на сюжета на романа послужила личната драма на автора, историята на любовта му към известната куртизанка Мари Дюплеси.

Режисьор на оперната постановка е Кузман Попов, дирижира Светослав Борисов. В солистичният състав на „Травиата“ откриваме великолепната Илина Михайлова, в ролята на Виолета, Флора ще бъде изиграна от Милена Захариева. С характерните си темперамент и излъчване венецуелският тенор Рейналдо Дроз убедително се превъплъщава в образа на Алфред Жермон, Иво Йорданов е в ролята на Жорж Жермон. С участието на хор и оркестър на Държавна опера Варна.

Фестивалът Банско Опера Фест е организиран съвместно от Община Банско, Кемпински Хотел Гранд Арена Банско и Монте Мюзик, известен е с високото си качество и внимание към детайлите, като вече 15 години предоставя платформа за изява както на утвърдени артисти, така и на нови таланти в света на класическото изкуство.