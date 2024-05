Предстои 55-тото издание на Международен фестивал „Софийски музикални седмици". И тази година многобройни международни гости и изявени имена ще представят палитра от камерни и симфонични концерти, хорови и дуетни изпълнения. Акценти с подбрани произведения, композитори, утвърдени звезди и изгряващи таланти ще има в сърцето на София. Ще прозвучат премиерни творби, представяне на дискове и книги, майсторски класове, и всички творчески инициативи ще създават музикалното настроение в столицата от 23 май до 3 юли и за първи път в есенното издание на фестивала през месец септември.

Тази година във фокус на фестивала са българските композитори Панчо Владигеров и Васил Казанджиев. Техни произведения ще звучат през следващите два месеца, под мотото „Юбилеи и годишнини“.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с фестивалния директор и преподавател в НМА Момчил Георгиев, разположено в звуковия файл:

Тържественият концерт за откриването предстои на 23 май от 19 ч. – Зала „България“ със Софийска филхармония и солист Златомир Фунг – виолончело, най-младият победител на конкурса „Чайковски“ и диригент Ернест Хьотцл, с програмата: Сен Санс, Дворжак и Паул Хертел.

Празничен концерт на 24 май, по случай 120 годишнината на Националното музикално училище с хор и оркестър на НМУ „Любомир Пипков“ със солисти Веско Ешкенази – цигулка и Людмил Ангелов – пиано, диригент Славил Димитров. В програмата: Бородин, Сен Санс, Шопен, Панчо Владигеров.

Фестивалът ще отбележи редица музикални годишнини, част от тях са: 200 г. Антон Брукнер, Бедржих Сметана, Панчо Владигеров, 120 г. Любомир Пипков и Национално музикално училище „Любомир Пипков“, 110 г. Борис Христов, 100 г. Константин Илиев, Георги Тутев, Илия Темков, Катя Попова, 90 г. Георги Робев, Иван Спасов, Васил Казанджиев, 75 г. Александър Кандов, Божидар Спасов, Пламен Джуров, Филип Павлов, Румен Бальозов, 70 г. Сузана Клинчарова.

За първи път на софийска сцена обединяват творческите си енергии: Златомир Фунг и Ернст Хьотцл, Леон Бош и Милена Моллова, Любомир Денев-син и Антон Сороков, Йълдъз Ибрахимова и Георги Патриков, Давид Фелдман и Гудрун Сидоние Отто, трио Assai и Огнян Константинов, Алон Сариел и Христина Белева, Юрген де Бруин и Калина Андреева, Светлин Русев и Теодосий Спасов, и др., това са само част от тях.

За пета година палитрата от музика продължава с „Преглед на българските оркестри“ – с оркестър „Камерата Орфика НБУ“, Софийска филхармония, Симфоничен оркестър – Сливен, Камерен ансамбъл „Софийски солисти“, Плевенска филхармония, Оркестър на Музикално–драматичен театър „Константин Кисимов“ – Велико Търново, Симфониетите от Враца и София, Русенска филхармония, Международен фестивален оркестър.

В програмата очаквайте представяне на нови компактдискове и книги: дискове на: фамилия Владигерови, Албена Врачанска, Кремена Оксенкруг, Атанас Кръстев и Мартина Табакова, Ромен Гариу и Даниела Дикова и др. Представяне на книги на: Диана Данова-Дамянова, Снежана Врангова, Филип Павлов и др.

Майсторски класове и семинари тази година са на: Сузана Клинчарова, Иван Янъков, Гудрун Сидоние Отто, Валентин Пейчинов, Людмил Ангелов.

Още много стойностни музикални прояви на сцената на 55-то издание на МФ „СОФИЙСКИ МУЗИКАЛНИ СЕДМИЦИ“, превърнал се във витрина на българското музикалното изкуство.

Програмата на събитията може да видите на сайта и фейсбук профила на фестивала.

Билети ще намерите на касите на зала „България“ и в електронната мрежа.

Фестивалът е част от Календара на културните събития на Столична община през 2024 г. Фестивалът е носител на лейбъла за качество „Европа за фестивалите, фестивалите за Европа” на Европейската фестивална асоциация. Съорганизатори на събитието са Столична община, Министерство на културата, Софийска филхармония.