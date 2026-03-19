В месеца, посветен на Международния ден на хората със синдром на Даун, студентите от AUBG Olympics – най-голямата спортна организация към Американския университет в България /АУБ/, организират благотворителен футболен турнир под мотото „Всички под едно слънце“. Събитието се провежда в полза на фондация „Слънчеви деца“, създадена от певеца Криско.

В знак на съпричастност към каузата, със съдействието на Български футболен съюз, на терена ще се завърнат легендите на българския футбол — ветераните от ФК ЦСКА и ФК Пирин. Събитието ще се проведе на 21 март, Международния ден на хората със синдром на Даун, на стадион „Христо Ботев“ в Благоевград.

Снимка: AUBG Olympics

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Марио Боянов - 3-ти курс „Бизнес“ и „Компютърни науки“, Мила Балканджиева – 3-ти курс „Политически науки“ и „Бизнес администрация“, Константин Страшников - 3-ти курс „Бизнес администрация“ и „Информационни технологии“ и Спасиела Гиздова - 3-ти курс „Психология“ и „Журналистика“ в АУБ:

Your browser does not support the audio element.

Какво да очаквате?

Инициативата обещава незабравимо преживяване с истински спортен адреналин на терена, богата програма от забавления, музикални изпълнения и срещи с изявени личности. Ще бъде усмихнато, изпълнено с вдъхновение и положителни емоции, а медийното отразяване ще направи каузата видима за цяла България.

„На 21-ви март - Международния ден на хората със синдром на Даун, каним всички да се присъединят към нас и да подарим усмивки на най-обичливите и слънчевите деца. Нека направим тази крачка заедно!“, призовават студентите от AUBG Olympics.

Билети могат да бъдат закупени на:

https://www.eventim.bg/event/под-едно-слънце-стадион-христо-ботев-21391878/

или на място в деня на турнира.

Партньори на събитието:

Община Благоевград

Български футболен съюз

ФК ЦСКА

ФК Пирин

Медийни партньори: bTV Radio и Радио N-JOY

Кои са AUBG Olympics?

AUBG Olympics е най-голямата спортна организация към Американския университет в България.

Мисията на AUBG Olympics е да насърчава активния и здравословен начин на живот сред младите хора чрез спортните събития, които клубът провежда през цялата учебна година. Най-мащабното от тях е олимпиадата „D-Day“ — най-голямата студентска спортна олимпиада в страната, която събира над 1000 участници.

Всяка година членовете на клуба се стремят да надграждат постигнатото и да разширяват своя принос към обществото. Именно така възниква идеята тази година да бъде организирано нещо изцяло ново и мащабно — благотворителен футболен мач в помощ на хората, които най-силно се нуждаят от внимание и грижа.

Организаторите избират да застанат зад фондация „Слънчеви деца“, посветена на деца и младежи със Синдром на Даун. За да гарантират успеха на това мащабно начинание, студентите си партнират с организации и компании, които с радост прегръщат и споделят каузата им.