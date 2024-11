От край време, киното и музиката са органично свързани. Ето защо, на 15 ноември от 19.00ч. в кино "Люмиер" на официалното откриване на Фестивала на френския филм е подходящо да споменем и 150 годишнината от рождението на френския композитор Морис Равел и хипнотичното му Болеро – последна негова композиция от 1928 г., представена на 22 ноември същата година в парижката опера „Гарние“ от балерината Ида Рубинщайн, на която е посветена.

"Братът на Елиас Канети е свирил в първото изпълнение на "Болеро"", разкри в ефира на bTV Radio директорът на Френския институт в България Люк Леви.

На музиката ще бъде оказана чест и чрез великолепния Шарл Азнавур, чиято стогодишнина от рождението отбелязваме тази година с филма „Господин Азнавур“, пресъздаден отчасти от Гран Кор Малад – също музикант.

Филмът проследява жизнения път на този син на арменски емигранти, композирал повече от 1200 песни, не само за себе си но и за други прочути изпълнители като Едит Пиаф, Жулиет Греко или френската певица Силви Вартан. На същата тема е комедията „В музиката“ на Еманюел Куркол, обединяваща дарованието на двама братя, чиито съдби по всичко друго се различават. Специалната прожекция на филма „Господин Азнавур“ ще се проведе на 23 ноември 2024г. в зала 1 на НДК.

Припомняме ви, че Кралят на френския шансон Шарл Азнавур, който има над 70-годишна кариера, пристигна в България през 2017г. Първа забелязва таланта му и го открива за широката публика Едит Пиаф, когато е едва на 18 години. През дългата си кариера Азнавур е композирал е на над 1200 песни, от които е продал над 100 милиона копия по целия свят. През целия ден днес по парижките улици звучат някои от най-красивите текстове на френския шансон, написани и изпети от Азнавур.

Чуйте цялото интервю на Георги Митов със съветника по сътрудничеството и културната дейност и директор на Френския институт в България Люк Леви в превод на Здрава Стоева:

Този истински празник на френското кино ще хвърли светлина върху най-различни кинематографски стилове, включително документалния „Дахомей“ на франко-сенегалската режисьорка Мати Диоп, приканващ към дълбоко преосмисляне на изкуството и колонизацията, във връзка с репатрирането в Бенин на 26 кралски съкровища, съхранявани във Франция. Няма да пропуснем да се преклоним и пред Ален Делон – икона на френското кино, напуснал ни тази година.

Посолството на Франция и Френският институт в България ви предлагат общо 13 филма – палитра от образи и музика, емоции и добро настроение, смях и сълзи, но също и въпросителни, по време на настоящето 14 издание на Фестивала на френския филм, в рамките на Киномания. Можете да закупите билети на касите на кината.

Фестивалът на Френския филм се организира от Посолството на Франция / Френски институт в България, НДК и Киномания