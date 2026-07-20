Бургас ще се превърне в лятната винена столица на България с началото на Wine & Spirits Fest Burgas 2026 – най-голямото винено събитие на Българското Южно Черноморие. От 24 до 26 юли Фестивалът на виното в Бургас ще събере на едно място над 500 вина и спиртни напитки, повече от 30 производители от България и чужбина и хиляди ценители на качествените колекционерски вина и спиртни напитки.

Билетите за Wine & Spirits Fest Burgas 2026 са в продажба, като посетителите могат да избират от еднодневни, двудневни, двойни, групови и ВИП билети. Всички те са достъпни в мрежата на Eventim.bg, Bilet.bg и Grabo.bg.

В продължение на три дни жителите и гостите на Бургас ще имат възможността да дегустират богата селекция от вина и премиум спиртни напитки. За първи път тази година в рамките на Wine & Spirits Fest Burgas 2026 организаторите са подготвили и специална VIP зона за дегустации – Private Tasting Lounge. Там посетителите ще могат да опитат редки и колекционерски напитки от различни държави. Сред тях са лимитирани серии джин, уиски, ликьори, брендита и други премиум напитки, които не могат да бъдат открити в търговската мрежа.

Освен възможността за неограничени дегустации на стотици вина и спиртни напитки, всеки посетител на Wine & Spirits Fest Burgas 2026 ще получи още:

Брандирана дегустационна чаша за подарък

Ваучер на стойност 5 € за покупка на вино по време на събитието

по време на събитието Ваучер за пътуване на стойност 100 € от Premio Travel

от Premio Travel Възможност за спечелване на награди – единствена в света ръчно рисувана колекционерска бутилка абсент KULTU by Shazequin или кашон шампанско.

Като част от програмата на фестивала ще се проведе и Международен дегустационен конкурс, който ще отличи най-добрите бели, розови, червени, пенливи и ликьорни вина. Победителите ще бъдат наградени по време на официална церемония на 25 юли от 17:00 ч. в Експозиционен център „Флора“.

Сред участниците в Wine & Spirits Fest Burgas 2026 са най-добрите семейни винарни, утвърдени изби и премиум производители у нас.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Илияна Дановска от организациония екип на Expo Team:

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Wine & Spirits Fest Burgas 2026 се осъществява с подкрепата на Община Бургас, Михалково и Premio Travel. Повече информация за Wine & Spirits Fest Burgas 2026 може да бъде открита на: winefest.bg.

За Wine & Spirits Fest Burgas 2026:

Wine & Spirits Fest Burgas 2026 e най-голямото винено събитие за Българското Южно Черноморие. Фестивалът празнува виното и спиртните напитки за тринадесета поредна година и ще се проведе от 24 до 26 юли 2026 г. в Експозиционен център „Флора“ – Бургас. Wine & Spirits Fest Burgas 2026 събира ексклузивни бутикови винарни от цял свят, които ще представят своите изключителни селекции вина и спиртни напитки пред всички жители, гости и приятели на Бургас. Като част от събитието ще се проведе и конкурс, а дегустационно жури ще оцени всички участници, като селектира и отличи най-добрите от тях.

Уебсайт: https://winefest.bg/

Facebook: https://www.facebook.com/wine.spirits.fest.burgas

Instagram: https://www.instagram.com/winespiritsfestburgas/

Tik Tok: https://www.tiktok.com/@wineandspirits_burgas





За да закупите билети, моля, заповядайте тук:

https://bilet.bg/bg/events/wine-and-spirits-fest-burgas-2026-8058

https://www.eventim.bg/eventseries/wine-and-spirits-fest-burgas-2026-4143386/

https://grabo.bg/wine-spirits-fest-0rm79d