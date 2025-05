Събитието отбелязва 80 години от края на Втората световна война и 40 години от обявяването на „Одата на радостта“ за химн на Европейския съюз. Тази вечер със Симфониета Шумен ще бъде музикално тържество на духа, хармонията и вечната сила на изкуството.

