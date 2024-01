На 13 и 14 януари 2024 г. ще се проведе шестнадесетото сватбено изложение Sofia Wedding Expo. Събитието ще се състои в центъра на София – отново в красивите зали на „София Балкан Палас“, а организатори са фирма „Експолайн“ и списание „Сватба“.

Според Анета Пени от организационния екип, броят на сватбите се увеличават. По думите й, все по-често се организират сватбени тържества на необичайни места. Тя твърди, че най-често при смесените бракове избират повече български мотиви в своите сватбени тоалети.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Анета Пени, разположено в звуковия файл:

През годините изложението се превърна в най-значимото сватбено събитие и представлява професионална платформа за пряка комуникация и директен контакт на всички двойки, на които им предстои сватба, с професионалистите от сватбения бранш.

Бъдещите младоженци ще имат уникалната възможност в рамките на уикенда да се срещнат с най-добрите в сферата на сватбените услуги, да се запознаят с новите тенденции в сватбената мода, да планират своето сватбено тържество и да получат безценна информация, което ще улесни подготовката на сватбения ден. Те ще могат да се възползват от големи отстъпки, които фирмите изложители правят по време на събитието.

Фирмите изложители ще представят булчинска мода, мъжки костюми, цветя и флорални декорации, сватбени агенти, торти и предложения за сладък бар на сватбата, бижута, локации, фотографи, огнени и светлинни ефекти, пиротехника и балони, покани, аксесоари, танцови формации, лимузини, гримьори и фризьори, предложения за сватбено пътешествие. Тази година атракция ще бъде подвижен бар на колела, на който ще бъдат представени новите тенденции в коктейлите, които са подходящи за сватбения ден.

Изложението ще бъде отворено от 11:00 до 18:00 часа и в двата дни (събота и неделя), в които ще се проведе. Всички посетители ще имат възможността да участват в томбола с множество награди.