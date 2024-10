„От моята гледна точка, точно така звучи любовта.“ Това каза певицата Прея в интервю за bTV Radio за новата с песен „Всеки ден“.

„Отправям посланието, че наистина всеки един момент, когато си с любимия човек, може да бъде най-специалният момент. Всичко е въпрос на гледна точка, и ако наистина си сложим тези очила и погледнем през тази призма, всеки ден ще бъде празник, той има този потенциал, всички малки моменти имат своя чар и своето специално значение.“, посочва Прея за посланието в песента.

Това лято за певицата беше много специално – тя каза „Да“ на любимия човек. На въпрос дали се чувства след сватбата в нова житейска ера, тя отговори:

„И да, и не. Ние сме заедно от много време и това беше една стъпка напред, ръка за ръка, която предприехме, още една стъпка бих казала, тъй като ние пораснахме заедно и сме били участници и съучастници един на друг в личните си нови ери. Но в същото време – да, има разлика, на повечето хора, които ме питат отговарям- същото, но е по-хубаво след сватбата. Някак си много ласкателно е, че някой те избира за своя половинка и за свой партньор оттук нататък във вечността, едва ли не.“

Казва с широка усмивка, че все още я държи еуфорията след сватбата и извират емоциите.

За специалните малки жестове и обикновените моменти, които утвърждават и проявяват любовта в ежедневието, певицата казва: “Вярвам, че да, големите жестове, разбира се, са специални, запомнящи се, но малките моменти са тъканта на една връзка, това, което я изгражда и я прави силна, издръжлива и я оцветява, и въобще всички останали свойства. Аз така или иначе съм човек, който обръща внимание на малките неща. Вярвам, че са основополагащи, няма как без тях, големите няма да има на каква основа да застанат.“

За сватбата Прея разказва, че и двамата със съпруга й са вложили сърце и душа в подготовката на специалния ден.

„Мина като миг, аз мигнах и беше приключило, толкова емоционално събитие, в което аз се опитвах да стъпя на земята и да се огледам, и да осъзная къде съм и какво се случва, но ми беше трудно. Летях в облаците!“, посочва певицата.

Любовта я зарежда и музикално за нови песни.

„Тази песен се случи случайно, с Денис влязохме в студиото, бяхме в много добро настроение, той също с неговата съпруга се чувства по сходен начин като нас и много добре ме разбира и много добре му резонира, когато започнаха да се изливат думите върху инструментала, върху който работехме заедно и така го усетихме. Обаче не сме имали намерение да пишем любовна песен в този момент, така че дори и без да я викаме, тя се появи и ни вдъхнови – любовта.“, разказа още Прея.

Цялото интервю за новата песен "Всеки ден", за красивата сватба на Прея и по какви музикални проекти работи, можете да чуете на звуковия файл.

Видеото можете да гледате тук: