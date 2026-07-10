Всяка песен в новия албум на Preyah е с различна температура. След горещината в “LAVA”, Preyah избира за следващ сингъл парче, което отново е в топлите регистри - свободно, пропито с усещане за лято и озаглавено “KOJA“. Ако “LAVA” е огънят, “KOJA“ е океанът след него.

Песента се ражда по време на творческия лагер Sofia Songwriting Camp в една сесия, която събира Preyah, шведските продуценти Jacob Werner и Elias Edman, и Крум Георгиев (автор на „Губя контрол, когато“ на Миро, „Още малко“ на Орлин Павлов, „Повече“ на Миро и ALMA), с когото изпълнителката отдавна мечтае да работи.

“KOJA“ всъщност се роди преди “LAVA”, бих казала, че не случайно избрах “LAVA” за заглавие на албума, защото всички песни вътре са стихийни по някакъв начин. “KOJA“ избрахме да я снимаме на морето, защото нейната стихия е водата“, разказа Прея пред bTV Radio.

Как шведи се включват в записа на песента и научават първите си думи на български? За приключенията около заснемането на видеото и какво лято й предстои – чуйте цялото интервю на Прея на следващия звуков файл.

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Видеото можете да гледате тук: