В Младежки театър „Николай Бинев“ предстои премиерата на спектакъла „Сън в лятна нощ” с режисьор Диана Добрева. На 29.04. от 19 ч. и на 30.04. ще бъдат първите срещи с публика на Голяма сцена.

Сценографията е дело на Мира Каланова, костюмите са на Марина Райчинова, а композитор на музиката е Петя Диманова. Драматургичен консултант е Александър Секулов.

В представлението участват актьорите: Алекс Велинов, Александра Свиленова, Ангелина Славова, Антония Кундакова, Ахмед Юмер, Божидар Йорданов, Виктория Георгиева, Вихър Стойчев, Георги Гоцин, Гергана Христова, Емили Тремоил, Зорница Маринкова, Кирил Недков, Койна Русева, Мартин Емануилов, Ния Кръстева, Рая Пеева, Светослав Добрев, Севар Иванов, Стефан Додуров, Теменужка Тодева, Теодор Ненов.

„Сън в лятна нощ“ е най-често поставяната пиеса на Шекспир, но за първи път ще я видим на сцената на Младежки театър „Николай Бинев“.

Смелата режисура на Диана Добрева ни пренася в света на младата Хермия, която е влюбена в Лизандър, но нейният баща, Егей, желае тя да се омъжи за Деметрий. Елена пък омагьосва Лизандър и той се влюбва в нея, това е и любовта на трима млади, които пленяват зрителите и им задават въпросите за екзистенциалното общуване, за желанията, които ни водят, за това какво е способна да понесе човешката душа.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с режисьорката Диана Добрева:

„Сън в лятна нощ“ e пиеса за силата на въображението и сънищата срещу реалността и закона. Пиесата е като една фасетирана топка, която предоставя различни огледални перспективи и безкрайни тълкувания.

Видимото флиртува с невидимото, реалното с илюзията, сънят с кошмара, редът с хаоса, желанието с любовта.

Главното действие на пиесата се развива в гората край Атина.

Диана Добрева казва за спектакъла: „За мен „Сън в лятна нощ“ е празнуване на Театъра, съдържащо в себе си различни жанрове, митологии, сюжетни линии обединени от свободния и щедър размах на въобръжението.“

„Сън в лятна нощ“ е не само класически текст, от който е роден вълнуващ спектакъл, който впечатлява освен със сценичната си визия, но и с играта на талантливите актьори, които ни провокират да се замислим как се отнасяме към нас самите и съдбите, които често са в собствените ни ръце.

Екипът на спектакъла успява заедно с посланията на този вечен текст да пресъздаде и моментите, в които комичното също присъства в житейския ни път, за да достигне човешкият дух до смисъла от изначалното. Ефирността и лекотата, с които Диана Добрева ни понася в представлението, правят така че актьор и зрител да дишат в един ритъм.

„Сън в лятна нощ“ е и размисъл на Шекспир върху театъра, чието заключение е: „Всичко е възможно, ако можеш да си го представиш.“

Следващите дати са 13 май (вторник) от 19 ч., 16 май (петък) от 19 ч. и 22 май от 19 ч.