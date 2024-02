Днес, 9 февруари, в 19.00ч. българско време настъпва Китайската Нова година, която ще премине под знака на Зеления дървен дракон. "Това е най-внушителното и могъщо животно и едно от най-уважаваните и боготворени. Самите китайци се смятат за потомци на дракона и императорите им са наричани "синове на Дракона". Той е и пазител на семейството, като се отличава от образа на Ламята от българските народни приказки, която притежава лоша сила", разкри в ефира на bTV Radio Преслава Павлова, която преподава китайски език и работи в Посолството на Китайската народна република в София.

Снимка: iStock

"Новата година в Китай винаги е свързана с червения цвят - на живота, жизнеността и щастието. Традиционните сватбени рокли са в червено", пояснява Павлова. "Тази година зеленият нефрит ще се цени повече, както и естествени материали, скъпоценни и полускъпоценни камъни, но златото остава на първо място".

Още за традициите и символиката на Китайската Нова година и Зеления дървен дракон чуйте от интервюто на Георги Митов с Преслава Павлова, разположено в звуковия файл: