В Княжеската градина срещу Софийския университет започна изграждането на ледена пързалка. Тя ще се простира на площ от 3,5 декара, разположени по алеите на парка. Новото съоръжение за зимни спортове е част от Програмата на „София – европейска столица на спорта“. Предвижда се част от алеите да бъдат с ледена настилка с разклонения и завои, които ще дават възможност на любителите на зимните кънки да се разхождат.

„Леденият парк ще бъде платен за столичани, които го използват, но конструкцията пристига безплатно от Виена", заяви в ефира на bTV Radio зам.-председателят на Фондация "София – европейска столица на спорта" Анатоли Илиев. По думите му, преминаването през Княжеската градина няма да бъде ограничавано за гражданите, които ще се движат по специално изградени платформи и мостове. „Амбицията ни е да го държим до края на март, но зависи от времето“, допълни Илиев. „На 1 декември ще направим официалното откриване във връзка с избора на София за Световна столица на спорта 2024. Церемонията предстои на 3 декември“, уточни той.

Чуйте блиц интервюто на Георги Митов със зам.-председателя на Фондация "София – европейска столица на спорта" Анатоли Илиев, разположено в звуковия файл:

Your browser does not support the audio element.

Паркът се изгражда по подобие на аналогични обекти във Виена, Будапеща, Брюксел, Париж, Прага и Лондон. С изграждането на „Леден парк“ София се нарежда до големите европейски столици, които имат дългогодишна традиция в използването на градски съоръжения за зимни спортове.