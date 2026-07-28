Вече е готово трикилометровото разширение на Линия 3 на софийското метро под бул. „Ген. Владимир Вазов“ и то бе тествано днес. „То обхваща три метростанции и ще осигури възможност на още над 45 000 души дневно да използват метрото. Стартираме работа по финализиране на документите с държавна приемателна комисия. Надявам се до средата на август да имаме готовност.“ – каза в интервю по bTV Radio изпълнителният директор на „Метрополитен“ Николай Найденов. Проектът се финансира по Плана за възстановяване и устойчивост в размер на 282 321 041 лв. без ДДС, или 144,3 млн. евро.

Ще бъде спазена традицията от тези метростанции да се пътува безплатно в деня на пуска и ще има празнична програма. С пускането на новия участък ще влязат в експлоатация и четири нови метровлака. „Целта е не само да покрием разширението, а и да можем да се възползваме в рамките на 30 секунди да оптимизираме разписанието, така че по-бързо да пристигат влакчетата.“ – посочи Николай Найденов.

С този участък ще се даде възможност да се ползва метрото и от посетителите на София откъм магистрала „Хемус“. „Доколкото Метролиния 3 ще бъде с разклонение през „Слатина“ до „Цариградско шосе“, ще се създаде и точка откъм магистрала „Тракия“ хората да идват до града с колите си и да ползват метрото.

Проектът за отклонението през „Слатина“ е на 50 % изпълнен, а тунелопробивната машина е завършила над 60 % от работата си. И още от изпълнителния директор на „Метрополитен“ Николай Найденов: „Ще зарадваме софиянци през 2027 г. с пускането на реконструирания участък в „Обеля“, като ще дадем възможност за развитие на интермодалния възел с автогара и гара, като ще обхващаме пътници от западното направление. Тогава ще стартираме работата по продължението на бул. „Царица Йоана“, като базовата метростанция ще прескочи Околовръстното шосе.“

Интервю на Светослав Николов: