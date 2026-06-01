Столична община, чрез Направление “Социални дейности и здравеопазване”, обявява началото на „Месец на детето -юни 2026“. През целия месец София ще бъде сцена на културни, социални, образователни и спортни инициативи, които целият да превърнат градската среда в естествено място за общуване, творчество и социално включване на всички деца.

Акценти в програмата:

“Четенето е модерно” (3 -5 юни): Инициативата стартира в Градската градина пред Народен театър „Иван Вазов“ от 18:30 ч. Популярни личности ще споделят любимите си детски книги: Криско (3 юни), Михаела Филева (4 юни) и Даниел Петканов (5 юни).

В Южния парк децата ще могат да се докоснат до източната култура чрез работилници за занаяти, музикални демонстрации и кулинарни дегустации. Събитието подкрепя каузата на Сдружение “Деца с онкохематологични заболявания” Спорт и активност (15 -19 юни): Седмицата ще бъде посветена на Urban спортове (стрийт фитнес) и посещения на Конната база в Борисовата градина за деца от социални центрове.

“Основната цел на инициативата е да създаде реални възможности за срещи и споделени преживявания между деца от различни социални групи“, сподели зам.-кмета по социални дейности и здравеопазване Надежда Бачева и допълни: “Всяко дете заслужава сигурност, внимание и възможност да бъде чуто”.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов със зам.-кмета в направление "Социални дейности и интеграция на хора с увреждания" Надежда Бачева, разположено в звуковия файл:

На 1 юни - Международния ден на детето, Столичният инспекторат ще зарадва малчуганите от 122. ДГ “Синева” в Люлин с една по-различна и интересна среща.

На място ще бъдат представени сметоизвозващ камион, мотометачка и автоцистерна, за да могат децата отблизо да видят машините, които всеки ден се грижат за чистотата на града, да се запознаят с тяхната работа и по интересен и достъпен начин да научат повече за грижата за градската среда.