През октомври ще открием паркинга на Летище София за 1000 места, заяви посочи в предаването "За града" по bTV Radio главният изпълнителен директор на концесионера на Летище София Хесус Кабайеро. По думите му, "това е нещо повече от паркинг. Това е система за контрол на движението. Ще бъде готов през октомври. Ремонтните работи се извършват много добре и затова сме оптимисти, че можем да го открием по-рано. Когато приключим това съоръжение, ще започнем реконструкция на подземния паркинг, чието състояние не е добро. В момента разработваме нов дизайн за зоната пред терминала. Там ще направим нов транспортен център, като ще се открият пространства, за да може превозвачите да подобрят обслужването, а предприемчивите хора да организират културни прояви, конференции и събития. Преди 2 седмици открихме близо 2000 метра търговска площ за безмитна търговия. През лятото стартираме изграждане на нова зона за ресторанти, барове и VIP салони, вкл. с места на открито, която планираме да бъде готова за Коледа".

"Терминал 1 ще затвори врати, когато е готов новият Терминал 3. Първите фази от неговото изграждане ще започнат в края на 2025 и началото на 2026г. Когато ги приключим, ще затворим Терминал 1. Сега не можем да го направим, защото се нуждаем от неговия капацитет", подчерта Кабайеро.

Според него, летният график на полетите започна в края на март и началото на април. "Очакваме средно между 20 и 25 хиляди пътници на ден да преминат през Летище София. Това прави около 700 хиляди пътници месечно".

Летищният мениджър присъства на официалното събитие bTV Media Group за откриване на фотографската изложба „Другата страна". Вдъхновени от документалната поредица „bTV разказва" на Радиана Божикова, фотографиите показват автентични кадри на видеожурналиста на bTV Добромир Иванов за живота в Уганда и предизвикателствата пред местното общество. Партньори в реализацията на изложбата са УНИЦЕФ България и Летище София. Специални гости на събитието бяха министърът на образованието и науката на Република България проф. д-р Галин Цоков, извънредният и пълномощен посланик на Кралство Мароко в Република България и доайен на групата на африканските посланици, Н.Пр. Закия Ел Мидауи, представителят на УНИЦЕФ за България Кристина де Бройн, главният оперативен директор на bTV Media Group Господин Йовчев, както и други официални лица.

"Искаме да предоставяме летището на българската столица, за да промотираме културното многообразие на този регион и на света", сподели Кабайеро. "Всеки ден през аерогарата преминават хиляди пътници от всички националности, на които показваме, че всеки би могъл да представи своята култура на това уникално пространство. С изложбата “Другата страна” на Добромир Иванов сме очаровани от факта, че можем да покажем трудния живот на децата в Уганда, който зависи от образованието им. Експозицията наистина е впечатляваща. Това е още една стъпка в предлагането на такива обществени сгради и пространства, които се разкриват не само като транспортен хъб за влизане в България, а като вход за опознаване на повече култури. Целта е да направим от летището най-доброто място, където можем да покажем именно това", добави той.

Чуйте цялото интервю на Георги Митов с главния изпълнителен директор на концесионера на Летище София Хесус Кабайеро, озвучено от Павел Сотиров: