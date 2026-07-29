Нов мащабен стенопис под надслов „Приятелство на колело“ ще бъде създаден в центъра на София като инициатива за насърчаване на активния начин на живот и използването на велосипеда като алтернативен начин за придвижване, съобщават организаторите от фондациите Visionary и „София – европейска столица на спорта“.

Процесът по изрисуването ще може да бъде наблюдаван на калканната стена на ул. „Славянска“ № 35, срещу гробницата на княз Александър Първи Батенберг. Автор на произведението е графити художникът и стенописец Йоан Ценков – JahOne.

По думите на автора централната фигура в композицията символизира свободата, устрема и лекотата, които човек изпитва, когато кара велосипед. Целта е творбата да вдъхнови повече хора да изберат колелото като средство за придвижване и начин на живот, посочват организаторите.

Освен основния стенопис ще бъде изрисувана и фасадата на приземния етаж на сградата, за да бъдат заличени съществуващи вандалски надписи и пространството да придобие нов облик.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Деляна Ангелова от фондация Visionary и графити артистът и автор на творбата Йоан Ценков – JahOne:

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Основната композиция е с височина 15 м и площ около 90 кв. м. Официалното откриване на стенописа е насрочено за 30 юли от 18:00 часа. Очаква се на събитието да присъстват министърът на младежта и спорта, заместник-кметът на Столичната община по направление „Култура и туризъм“ Ирина Дакова и представители на европейски дипломатически мисии в София.

Според организаторите инициативата е продължение на емоцията от проведеното за първи път в България начало на колоездачната обиколка Джиро д'Италия (Giro d`Italia – Bulgaria Grande Partenza) и има за цел да запази интереса към колоезденето и активния начин на живот.

Фондация Visionary работи от 2017 г. за преобразяване на градската среда чрез мащабни стенописи и други форми на публично изкуство. Организацията подкрепя независими творци и развива проекти, насочени към културното, социалното и естетическото обновяване на градските пространства.