С награждаване на пет студентски отбора завърши 10-ото юбилейно издание на „Рекламна академия“ 2023. Това е тристранен проект на Нов български университет, Българската асоциация на рекламодателите (БАР) и Българската асоциация на комуникационните агенции (БАКА). Медийни партньори са bTV Media Group и bTV Radio Group. Този иновативен за българското образование формат показва важността от тясната връзка между висшето образование у нас и бизнеса.

Всеки от отборите по време на „Рекламна академия“ работи с ментори от страна на компания-рекламодател и комуникационна агенция. В оспорваната надпревара участие взеха 197 студенти, които премериха сили в задания от осем различни сектора, а задачата им беше в рамките на 48 часа да разработят комуникационна кампания за пускане на пазара на нов продукт в съществуваща категория по предварително зададен казус.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с доц. д-р Кристиян Постаджиян, заместник-ректор по учебната дейност в НБУ, д-р Росен Мисов, изпълнителен директор на Българската асоциация на рекламодателите (БАР) и Таня Йорданова -мениджър на Българската асоциация на комуникационните агенции:

„За първа година форматът „Рекламна академия“ се развива и с участието на студенти от Дания, Франция, Германия и Гърция", коментира в ефира на bTV Radio доц. д-р Кристиян Постаджиян, заместник-ректор по учебната дейност в Нов български университет. По думите му, "бизнесът и академичното образование не просто създават съвместна инициатива, но я развиват през годините, а ползите от нея както за непосредствените участници в „Рекламна академия“, така и за цялата индустрия и бизнес са значими“.

„За рекламодателите той носи значителна полза, защото помага за ориентирана към практиката подготовка, открива талантите и ги мотивира да се реализират в България, което помага за стабилизиране на трудовия пазар“, споделя д-р Росен Мисов, изпълнителен директор на Българската асоциация на рекламодателите (БАР).

"Голяма част от участниците и победителите в „Рекламна академия“ вече са водещи специалисти, които днес се реализират в комуникационната индустрия в България“, споделя Таня Йорданова, мениджър на Българската асоциация на комуникационните агенции (БАКА).