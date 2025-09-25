На 3 октомври 2025, от 19:00 ч в столичната Зала "България" ще се проведе грандиозният благотворителен гала-концерт и спектакъл "Esperanza for Life" (Надежда за живот), организиран от Международна фондация "Теодора фон Ауерсперг" на родената у нас принцеса Теодора фон Ауерслерг. Събитието е под шапката на "Софийски музикални седмици" 2025 и бележи тържествения финал на добре познатия международен фестивал за класическа музика, а средствата от продажбата на билети ще бъдат насочени към две паралелни каузи. Чуйте интервюто с принцеса Теодора фон Ауерслерг пред водещата Лили Ангелова.

