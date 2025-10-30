Младият лекар от отделението по „Акушерство и гинекология“ на Университетска болница „Тракия“ д-р Божидар Василев беше отличен с награда „Лекар на годината“ в категория „Ти си нашето бъдеще“ на Българския лекарски съюз. Отличието беше връчено на д-р Василев на официална церемония в София, на която присъства и другият награден лекар от УМБАЛ „Тракия“ – началникът на Кардиологично отделение д-р Михаил Михалев, който спечели голямата награда „Лекар на годината“ за област Стара Загора, присъдена му от Районната колегия на БЛС.

„Наградата е индивидуална, но целта й е да се отбележи максимата: „Няма незабелязан, невъзнаграден положен труд“. Много пъти сме се питали в кариерата си дали си заслужава. Само човек от твоето съсловие може да оцени през какво си минал в етапа на твоята кариера“, заяви д-р Божидар Василев пред bTV Radio.

„Свободно време нямам. За щастие, жена ми е лекар. Няма как да не се пренася работата вкъщи. Стресът и емоциите са много. Важно е да има човек до теб, който проявява разбиране", сподели лекарят.

„Цялостната концепция трябва да се промени. Истината е, че трябва да благодарим на Тошко Йорданов, защото заради неговата глупост този проблем получи публичност. Младият лекар работи в изключителен стрес и в България няма протоколи, които да го отразяват. Един млад лекар не трябва да мисли за пари, а върху това, което иска да прави и върху медицината“, подчерта д-р Василев. По думите му, „промяната е положително, но ще видим дали възнагражданието е достатъчно на този етап. Въпросът е да се реализира и дали реализацията е ефективна“.

„Спешността при нас е силно застъпена. Най-големият стрес идва от родилна зала“, признава д-р Василев. +Усложненията стават за минути и понякога без вина излизаш виновен. Разликата между „Осанна!“ и „Разпни го!“ е една минута“

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с д-р Божидар Василев, акушер-гинеколог, УМБАЛ "Тракия"- Стара Загора, разположено в звуковия файл:

Д-р Божидар Василев е специалист по „Акушерство и гинекология“, който активно работи в областите на патологичната бременност и на оперативната гинекология под ръководството на д-р Пламен Янев и на д-р Иван Иванов.

От пролетта на 2022 година младият лекар е специализант по „Обща хирургия“ в Болница „Тракия“, като интересите му са насочени в областите на хирургичната онкология, онкогинекология, ендоскопската хирургия, патологичната бременност и други.

Д-р Божидар Василев е завършил висше образование в Медицински факултет при Тракийски университет – Стара Загора, като става магистър по медицина през 2016 г. Специализира „Akушерство и гинекология“ в Болница „Тракия“ и придобива специалността през 2020 г. През 2022 година придобива втора магистратура по Здравен мениджмънт, а през 2022 година стартира и специализация по „Обща хирургия“.

Д-р Василев беше сред номинираните от УМБАЛ „Тракия“ четирима млади лекари, работещи в лечебното заведение. Той призна, че е бил много изненадан, когато е получил телефонно обаждане от БЛС с покана да присъства на церемонията „Лекар на годината“ в София като един от седемте отличени млади лекари от цялата страна.

След получаването на наградата младият лекар от УМБАЛ „Тракия“ заяви, че отличието го кара да се чувства още по-ангажиран към професията и задължен към колегите си от екипите на отделението по „Акушерство и гинекология“ под ръководството на д-р Стефан Бузалов и на клиниката по „Обща хирургия“ под ръководството на проф. Александър Юлиянов