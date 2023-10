Чуйте астрологичната прогноза на Светлана Тилкова- Алена пред Георги Митов от bTV Radio в звуковия файл:

АСТРОХОРОСКОП ЗА 01.10 - 16.10. 2023

ОВЕН

От първия ден на двуседмичния период не се лишавайте от възможността да поемате работа, чието завършване ви обещава професионално признание. Избягвайте запознанствата заради бъдещи неприятности, отложете срещите. Не избързвайте в действията си и мислете преди да говорите. За тези от вас, които пътуват, важи същото изискване - да избягват запознанствата и да не разчитат на късмета си, а да бъдат внимателни. Работата ви спори. Не е изключено да ви изнудят да проведете срещи. Не давайте обещания за каквото и да било, за общ бизнес, за вложения. Изгодните предложения са измамни и губещи. През почивните дни може да се опитат да измъкнат от вас пари за начинание, което не ви засяга, откажете. Не проявявайте щедрост, не давайте обещание да поемете работа извън обичайната и планираната. Не влизайте в конфликт и не се опитвайте да доказвате с агресия правотата си, спестете си скандалите и ответната агресия. Отказът на близките ви да се съобразят с вашите желания ви потиска, но помислете дали не е във ваша полза.

ТЕЛЕЦ

От началото на двуседмичния период изкушението да рискувате ви носи дългосрочни трудности и неприятности. Ще ви бъде невъзможно да възстановите бързо загубите. Склонни сте да действате инатливо и да се впускате в начинания, но ви препоръчвам да не го правите. Имате шанса да се справите отлично със задълженията си, ако разчитате само на себе си. Не се доверявайте на съветите на вашите колеги и приятели, защото някои от тях целят да ви създадат проблеми, ей така, за нищо. Деловите разговори са ползотворни, дори и ако са непланирани, провеждате ги без емоция и сте умерени в думите си. През петте почивни дни в периода се опитват да ви създават трудности. Не се впечатлявайте, а се отдайте на задълженията си. Някои хора умишлено ви пречат. Не обръщайте внимание на подмятанията им. За изненада на всички се справяте отлично и с най-неприятните отговорности, стига да не се впечатлявате от критиката. Не пропускайте да оправите отношенията си с вашите близки. Ще си осигурите спокойствие и тяхната подкрепа.

БЛИЗНАЦИ

През първата половина на месеца материалните ви стремежи са толкова изявени, че спират приходите ви. Късметът не е на ваша страна, нито лесните начини за печалба, а деловите срещи и разговори, дори извън офиса, носят разочарование. Ще си навредите, ако провеждате делови разговори и уреждате финансиране на вашата фирма в неформална обстановка, дори и хората да са ви познати и приятели. Каквото и да ви обещаят, няма да бъде изпълнено. Начинанията са нежелателни. Запознанствата са разочароващи. Планираните пътувания ви носят полза. През петте почивни дни в периода си наложете търпение и се съсредоточете в задълженията си. Настроението ви е минорно, но не бива да отлагате разговорите. Може да се наложи да изяснявате отношенията си както в личен, така и в професионален план. Изяснете проблемите в семейството. Близките ви постоянно ви засипват с невъзможни искания, които ви изнервят и депресират, но явно в нещо сериозно сте се провинили и не искат да ви простят.

РАК

Началото на двуседмичния период е възможно да ви натовари с работа, чието завършване до края му ще ви зарадва с добри приходи. Все пак преценявайте внимателно, защото ако е много спешна и обемна, е възможно вместо приходи, да ви донесе загуби или наказание. Запознанствата са без перспектива. Важните си срещи отложете за втората половина на месеца. Склонни сте да говорите повече от необходимото, действията ви са импулсивни, а грешките трудно поправими. Не бъдете наивни и прекалено доверчиви, а се вслушайте в гласа на интуицията си. Ако прецените, че е във ваша полза, откажете на мига делово запознанството, за което настояват ваши колеги и приятели. Пред петте почивни дни в двуседмичния период дори да сте планирали делово пътуване, ви съветвам да го отложите. Вашите близки очакват да им отделите време и внимание, от които не бива да ги лишавате заради заетост или приятелски компании.

ЛЪВ

От първия ден на двуседмичния период се заемете сериозно с текущите си служебни задължения, вместо да мислите как да ги отложите. Не предприемайте каквито и да било промени, уверени в късмета си, защото може да ви изневери. Вместо да спорите и да се инатите, приемете мнението на вашите близки и колеги. Работете спокойно и ще успеете да завършите започнатото. Планирайте задачите си и срещите си до края на месеца. Делови разговори ще ви проправят пътя към мечтана цел. Вашето усърдие може да заслужи подкрепата на хора, от които зависите. Интуицията ви пази от професионални провали и неприятности на работното място. През почивните дни избягвайте запознанствата, колкото и интересни да ви изглеждат. Критикувате всичко и всички в дома си, но като обиждате близките си, печелите само тяхното отдалечаване и скоро ще съжалявате. Отложете романтична среща, за да не страдате разочаровани. Нуждаете се от почивка, за да не навредите на здравето си, затова ви съветвам през почивните дни да си останете у дома, стига да е възможно.

ДЕВА

От началото на двуседмичния период работата ви спори, но е възможно и да се забави, ако се занимавате с неуредиците на ваши колеги или на досадни роднини, които упорито ви преследват с исканията си. Избегнете проблемите в общуването заради заядливите ви изказвания. Заредени сте със сили и желание за работа. Успехът в начинанията ви следва, затова не го пропилявайте като си внушавате проблеми, защото те са само във вашите мисли. Създайте спокойна делова обстановка, за да завършите по-бързо задачите си. Овладейте прибързаността си. Не си струва да пилеете време заради желанието да надскочите себе си или да се докажете пред хора, които няма да се впечатлят или ще ви завидят. Периодът както е спокоен, така може да ви изненада с неочакван обрат и да бъдете принудени да жертвате кариерата си заради натиск отстрани. Проявете сила и воля и не го допускайте. През почивните дни не се доверявайте на непознати хора и не се вживявайте в липсата на разбиране от страна на вашите близки. Късметът не е с вас. Не рискувайте. Приберете се вечер и се отдайте на заслужена почивка и на приятни мигове с любимите си хора. Не се оплаквайте, че сте уморени и не се усамотявайте с телевизора.

ВЕЗНИ

Пред първите две седмици на месеца началото на ваши нови начинания ви носи удовлетворение. Запознанствата са нежелателни, а също и изясняването на проблемите с вашите близки, защото може да преминат в грандиозен скандал. Радвате на отлични резултати, стига да съумеете да се възползвате от възможностите, които животът ви предлага. Без колебание направете скок към нов професионален връх, не позволявайте да ви изместят. Ако прекалявате с хвалбите си и ще предизвикате завистта на околните. Прибързаността е забранена. Трудностите на пътя ви са преодолими. Внимавайте, защото неприятели може да ви подхлъзнат с обещания и да загубите част от спестяванията си. През почивните дни не пропускайте да създадете нови приятелства с хора, появили се неочаквано около вас. Не се претоварвайте с работа и не се преуморявайте дори със спорт или на трапезата, за да не се сринете физически и психически. В личните отношения са възможни проблеми заради неочаквани искания за покупки. Напрежението в отношенията със семейството ви вреди, разсейва и депресира.

СКОРПИОН

За първите две седмици на октомври не обмисляйте инвестиции, ако печалбата е под въпрос. Грозят ви финансови загуби. Не харчете за капризи. От вас зависи да проявите разум и да избегнете разочарованията, защото късметът не е на ваша страна. На работното място завършете текущите задачи. Деловите пътувания са ползотворни, но е възможно да доведат до забавяне на текущите ви задачи. Запазете спокойствие, мнозина ще се опитат да ви ядосат. При делови срещи бъдете тактични. Стабилизирайте постигнатото на работното място. Навременното приключване на служебни задачи ви носи признание. През почивните дни в периода не проявявайте капризи и не изнервяйте вашите колеги или делови партньори, ако се налага да работите. Запознанство ще ви донесе неочаквани бъдещи приходи. Въпреки това бъдете предпазливи към новите предложения и не проявявайте прекалена самоувереност. На работното място ще ви изненадат с допълнителни задължения, които ще ви скандализират. Направете покупки за дома, но не по време, а след края на работния ден.

СТРЕЛЕЦ

Първата половина на октомври ви гарантира, че успехът е с вас, ако имате свой бизнес и е дошло време да приключите проблеми и дори отношения с ваши съдружници или подчинени. Бъдете безкомпромисни, ако сте ги хванали в непочтеност. Избегнете срещи и запознанства с хора, които настойчиво се домогват до вас. Целта им е да ви навредят. Ще постигнете професионалните си цели, като се заровите в работа и не допускате да ви натоварват с чужди задачи. Пред вас се разкрива поредната възможност да поставите началото на нова дейност, но не бързайте. Преценете дали имате достатъчно свободни средства. Не търсете заем или кредит. Към края на периода очаквайте известие за печалба. Не уговаряйте веднага инвестиции, които ще погълнат всичките ви спестявания. През петте почивните дни в периода овладейте вашето нетърпение и се задълбочете в служебните си задължения. В личен план е задължителна промяна в поведението ви. Вашето семейство и особено брачните ви партньори са ядосани заради новите ви познати. Не се притеснявайте от неочакваните разходи, нужни са.

КОЗИРОГ

От началото на двуседмичния период се постарайте да не пилеете време и да отхвърлите задачите си. Не отказвайте допълнителната работа, стига да не е за чест и слава, а да ви носи добри приходи, за да не съжалявате впоследствие. Разчитайте на себе си и не споделяйте намеренията си. Бъдете внимателни с разходите, за да не изпаднете в неочаквани финансови затруднения. Не се съмнявайте във възможностите си. С компромис от ваша страна, с такт и премълчаване ще избегнете трудностите в деловото общуване. През почивните дни странна отпадналост е причината да бездействате. Не се депресирайте и не мразете целия свят. Почивката ви е нужна, за да се справите с очакващата ви работа. Спокойствието е задължително, ако искате да проведете успешно разговорите си и да наложите мнението си. Вечер е подходящото време да изясните и приключите с личните си проблеми.

ВОДОЛЕЙ

От вас зависи да се изявите блестящо през първата половина на октомври, като проявите упоритост и не отказвате допълнителна работа. Помислете върху възможността да регистрирате своя фирма и да започнете бизнес, стига и рожденият ви хороскоп да го позволява. На работното място сте инициативни и отхвърляте служебните си задължения. Не се поддавайте на съвети, целящи да се впуснете в авантюристични начинания. Не рискувайте, като обещаете да се включите в уж печеливш, но в перспектива губещ проект, който ще ви извади от равновесие за дълго. Бъдете внимателни, не постъпвайте непочтено с вашите колеги, партньори и близки, ако искате да имате тяхната подкрепа. През почивните дни сте склонни да работите, с което рискувате да си докарате здравословни проблеми, проточили се до края на годината. Стабилността ви ще изиграе важна роля за хармонизиране на отношенията с вашите близки. От вас зависи да промените поведението си, след като късметът ви изневерява в личните отношения.

РИБИ

Дните от първата половина на октомври ви носят удовлетворение, въпреки че сами сте в състояние да си създадете финансови затруднения. Добре обмислените начинания и деловите срещи са подкрепяни от звездите в този период. Не харчете, пестете. Ваши делови партньори ви изненадват с предложение за допълнителен бизнес. Помислете за изява в нова професионална сфера и за инвестиция, но не на всяка цена. В почивните дни напрежението, което ви е обзело е заради очакване на резултат, водещ към финансова стабилизация. Ще блеснете и ще засенчите дори вашите най-амбициозни колеги. Спешни задачи ви зоват на работното място. Обмисляйте внимателно действията си, за да не обидите някого. Не се поддавайте на натиск от вашите близки да направите бърз ремонт в дома си, за да избегнете неочакваните проблеми и битуване в продължителна ремонтна обстановка. Не са изключени роднински скандали и проблеми, в които ще намесят и вас.

ЗАБРАНЕНИ ХИРУРГИЧЕСКИ ИНТЕРВЕНЦИИ ЗА СЕДМИЦАТА, АКО НЕ СА ЖИВОТОСПАСЯВАЩИ

Луна в Телец - забранени са операциите на щитовидната жлеза, на гърлото, ваденето на сливици, лечението и ваденето на зъби.

Луна в Близнаци - забранени са операциите на белите дробове, на хранопровода, трахеята и на дланите.

Луна в Рак - забранени са операциите на жлъчката, стомаха и панкреаса, включително и пластичните за уголемяване на бюста.

Луна в Лъв - забранени са операциите на сърцето, кръста и диафрагмата.

Луна в Дева - забранени са операциите на панкреаса, стомаха, жлъчката, черния дроб и далака. Забранени са и процедурите за премахване на тлъстини от коремната стена, заради бавното зарастване на тъканите.

Луна във Везни - забранени са операциите на бъбреците и пикочния мехур, а също на бедрата, включително и процедурите за изсмукване на мазнини.

Луна в Скорпион - забранени са операциите на половите органи, на простата при мъжете, на матката и за премахване на кисти при жените, аборта и операциите на яйчниците.