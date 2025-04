"Queen Sensation се роди от любовта ни към музиката на Queen. Всички в бандата сме огромни фенове, а музикантите са невероятно талантливи. Когато се върнах от Лос Анджелис преди 15 години, в един клуб видях една група да свири кавъри на Queen. Бях впечатлен и по-късно, когато се запознахме им казах – защо да не създадем истинска трибют група, която да почете Фреди Меркюри и Queen? Всичко обожаваме музиката им и влижохме сърцата си в този проект…така започна всичко". Това заяви пред bTV Radio продуцентът на Queen Sensation Серж Симик в превод на Цветелина Симеонова-Stormy от Z-Rock (част от bTV Radiogroup).

Чуйте цялото интервю на Георги Митов със Серж Симик, озвучено от Павел Сотиров и разположено в звуковия файл:

Сега имате концерти по целия свят. В България първото ви участие беше в зала 1 на НДК, а сега ще бъдете на нова сцена. Какво да очаква публиката този път?

Подготвили сме нов сетлист, нови костюми и още по-впечатляващо шоу. Queen имат богата дискография и толкова много обичани песни, че винаги има място за нещо ново. Всеки, който ни е гледал в София миналата, със сигурност ще иска да дойде отново, защото шоуто беше невероятно, а публиката феноменална! Наистина нямаме търпение да се върнем!

Ще има ли нови мултимедийни ефекти?

Да! Зад нас ще има голям видеоекран, на който ще разкажем историята на Queen чрез визуални ефекти. Не искам да разкривам всичко, но мога да обещая незабравимо изживяване!

Снимка: SEO Balkanik International LTD

Вашата кариера започва с класическа китара през 1965 година, нали?

Всъщност малко по-късно – през 70-те. Започнах с класическа китара, но израствайки в Канада, бързо се насочих към рок и поп музиката. Тогава нямаше интернет, и единственият начин да чуеш и видиш музиканти беше на живо. Гледал съм банди като Rush, Boston, Kiss….но когато видях Queen през 1978 година, това напълно промени животи ми! Това беше моментът, в който реших да създам собствена банда и да се занимавам професионално с музика.

Разкажете ни повече за първата ви банда The Slam! Вие сте написали целият албум...

Да, The Slam беше първият ми проект на английски. Написах и продуцирах целия албум, а след това започнах да работя в Лос Анджелис. Направихме много концерти в САЩ и Европа. А след това се насочих към блус музиката и работих с невероятни музиканти, включително с Били Гибънс от ZZ Top в проекта Supersonic Blues Machine. Така влязох в музикалната общност на Лос Анджелис. По-късно започнах да работя и като тур мениджър на Стив Вай и много други рок звезди.

Какъв човек е Били Гибънс?

Да, Били Гибънс е невероятен човек. Той е изключително грижовен към всички около себе си, включително и към нас. Обича музиката с цялото си сърце и точно това го държи на сцената и до днес. Освен че е изключителен китарист, неговият звук е просто уникален. Имахме толкова много прекрасни концерти заедно, а за мен да бъда на една сцена с него беше върховно изживяване. Никога не съм си представял, че един ден ще свиря рамо до рамо с него и ще създаваме музика заедно

Спомням си, че Били изпълняваше само седем-осем песни от сетлиста и нямаше нужда да присъства на саундчек. И все пак винаги беше там с нас. Обичаше да ни свири блус парчета, които е слушал през годините, и да разказва дълги истории за своята кариера. Често споделяше преживяванията си, например когато е бил подгряващ изпълнител на Джими Хендрикс. Историите му бяха безкрайно интересни.

Били е невероятен човек и съм горд, че съм бил част от неговата музикална кариера. Все още поддържаме връзка, чуваме се по телефона, а ако трябва да го опиша с една дума – той е изключителен.

Разкажете ни за работата ви с Стив Вай! Били сте негов тур мениджър...

Стив Вай все още ми е много близък приятел. Всяка година се събираме на вечеря в дома му в Лос Анджелис.

Работата ми като тур негов мениджър беше много интересна, но и огромно предизвикателство. Особено със Симфоничния оркестър. Да организираш пътуване за 60 души с всичките им инструменти не е лесно. Обиколихме Европа, Русия, Франция, Румъния, Италия… и въпреки трудностите, беше невероятно преживяване.

След това сме правили заедно и други негови турнета. Той сега отново е на турне в с Джо Сатриани, Кени Аронов (барабанистът, с когото свирях в Supersonic Blues Machine) и Марко Мендоса (басистът на Whitesnake). Ако дойдат в София, задължително трябва да ги видите – ще е уникално шоу!

Ще ги очакваме. Това шоу ще бъде страхотно. А как започна сътрудничеството ви с Глен Хюз от Deep Purple?

Глен Хюз е човекът, благодарение на когото започнах The Slam! Винаги съм бил много запален в това да пиша и композирам своя музика, записвах и демо песни. Но първо започнах да работя като мениджър и промоутър, така организирах концерт на Глен Хюз в Белград и докато пътувахме в колата му пуснах моя песен. Той просто каза: „Серж, трябва да изпеем това заедно“ Така записахме дуета „Little Angel” и той беше човекът, който ме убеди да се върнав Лос Анджелис. Глен ми помогна изключително много в кариерата и му дължа наистина много

Мнозина смятат, че е трудно да се работи със световни рок звезди. Така ли е?

Не, напротив! Те са съвсем нормални хора като нас, със своите проблеми, положителни и отрицателни страни. И всъщност е много лесно да се работи с тях. Поне аз не съм срещал някой труден за работа

Как се променя концертният пазар?

Рок музиката и свързаните с нея жанрове като блус продължават да бъдат изключително популярни, а фестивалите остават събитията, които привличат най-много публика. Когато става въпрос за организиране на самостоятелни концерти, забелязвам, че аудиторията обикновено е на възраст над 40 години. Според мен рок музиката има нужда от нова енергия и млади банди, които създават своя оригинална музика, вместо само да се вдъхновяват от класическите групи.

Разбира се, вече има изпълнители, които доказват, че рокът все още има огромна публика. Например, групата Greta Van Fleet – млади музиканти, чийто стил силно напомня Led Zeppelin, и които пълнят зали и арени по целия свят. Друг ярък пример е италианската банда Måneskin, която спечели Евровизия и в момента прави мащабни концерти по цялото земно кълбо. Това е ясен знак, че хората все още обичат рок музиката и търсят нови изпълнители в този жанр.

Организирането на концерти от такъв мащаб изисква значително повече ресурси, мащабна продукция и добра координация, защото в процеса са ангажирани много хора. Въпреки това, големите рок банди продължават да се справят отлично. Наскоро имах възможността да присъствам на концерт на Rammstein в Белград, който се проведе в два поредни дни и привлече около 30 000 души на всяко от двете събития. Това е ясен знак, че публиката продължава да има огромен интерес към големите рок концерти.

Много ме радва и фактът, че легендарни групи като Guns N' Roses отново се събират, тръгват на турнета и връщат рок музиката на световната сцена. Това показва, че интересът към жанра не е отминал, но в същото време е очевидно, че е необходимо свежо поколение музиканти, които да внесат нещо ново и различно.

Според мен голямото предизвикателство пред музикалната индустрия, фестивалите и концертите днес е именно откриването на нова "свежа кръв" – млади банди, които не просто ще имитират старите легенди, а ще внесат нова енергия, идеи и звучене, за да продължат историята на рок музиката.

Поканете слушателите на концерта на 7 април в София!

Здравейте, аз съм Серж Симик, мениджър на Queen Sensation – една от най-добрите трибют групи на Queen! На 7 април ще сме в Пиротска Event Center, София, за едно незабравимо шоу. Очакваме ви!