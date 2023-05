За втора поредна година проект на градските активисти от Фондация Колективът достигна до финала на престижните европейски награди на инициативата Нов европейски Баухаус на Европейската комисия. Отличието е за проекта Danube Design Lab, който даде възможност на ученици от професионалните гимназии в Русе да се превърнат в социални предприемачи, като реализират идеите си за града. Младите хора използваха своите дизайнерски и строителни умения, за да съживят запустял терен на речния бряг и така през лятото на 2022 г. беше построена архитектурна намеса на Кея на р. Дунав в гр. Русе. Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Ани Коджабашева от организационния екип на Фондация "Колективът", разположено в звуковия файл:

Your browser does not support the audio element.

Учениците развиха практическите си умения и си съдействаха с представители на Община Русе, за да осъществят идеите си. По дизайн, изготвен от учениците с менторството на експерти, градските активисти от "Колективът" и доброволци построиха ново обществено пространство, където цяло лято се провеждаше програма с изкуство, музика и спорт и се събираха хиляди души. Така младежите получиха и най-голямото удовлетворение от работата си — да променят града си към по-добро. Този месец проектът пребори повече от 1450 кандидатури от цяла Европа и е финалист на европейските награди.

Инициативата в Русе е част от дългосрочната инициатива „Реките на града“ на Фондация "Колективът", която вече организира акции и временни трансформации и в София, Русе, Габрово, Велико Търново и други български градове. Припомняме ви, че акция в рамките на „Реките на София“ през миналата година беше единственият проект от България сред избраните 52 финалиста от общо 1100 кандидата от цяла Европа на миналогодишния “Нов европейски Баухаус”. Фестивалът „Реките на София“ ще се проведе отново в София и през 2023г. с цел подобряване връзката между българските градове и техните реки и превръщане на градските реки в паркове.