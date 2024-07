С търсене на нови измерения в музиката проектът The StoryTailors слушаме в първия концерт от четвъртото издание на Sofia Jazz Days днес от 20:30 ч. в „Кино „Кабана“. Събитието е при вход свободен и е част от Лятната културна програма на Столична община.

За замисъла разказаха в студиото на bTV Radio двама от основните участници в него. „И двамата сме фенове на свободния начин на изразяване и изключително много го харесваме. Идеята на проекта да се създават истории на момента.“ – каза Димитър Горчаков. Музиката е свързващ елемент в безкрайността на споделянето на истории. „Преимущество в композирането на момента е, че няма как да заобиколиш откровеността.“ – посочи Росен Захариев – Роко.

Третият участник е барабанистът Васил Вутев. Всеки има своята идея и своя разказ, с които създават едно цяло. „Успяваме с доверие помежду ни. Каквото и да се случи, мога да разчитам на останалите, че ще се присъединят безрезервно към мен. Това е защото сме „меки“ един към друг.“ – обяснява Росен Захариев – Роко.

В този начин на музициране артистите въвличат и аудиторията. „Всеки път ми прави впечатление, че публиката става ключова част от музиката. Когато тя слуша с изключително внимание, се оставя пространство самата тишина да стане съществен елемент от цялото.“ – казва Димитър Горчаков. Росен Захариев – Роко допълва: „Публиката физически въздейства на музиката. Всички уши са „пеленгатори“ и те усилват сигнала.“

Музиката, създадена на момента, пряко ни насочва към идеята за човека като творческа личност. „Творческото начало е най-характерното за човека, но на мнозина това не е известно. За мен е най-високото изкуство това да си щастлив, да си в оптимален потенциал и да помагаш на другите. Всеки е роден да бъде творец на битието си и това предполага отговорност.“ – подчертава Росен Захариев – Роко. „Всеки човек има творчески потенциал и той се реализира като поток, който преминава през теб. Всеки може да намери това, но понякога е по-трудно.“ – допълва Димитър Горчаков. „Сътворявайте, защото единственият друг избор е да разрушавате.“ – призова Росен Захариев – Роко.

Sofia Jazz Days се организира от „Джаз + концерти“. Вторият концерт е на 2 август от 20 ч. с дебютния албум на триото на Димитър Благоев The Trinketeer с Даниеле Феббо и Кристиан Желев.

Снимка: Димитър Алексов

Снимка: Димитър Алексов

На 30 август отново от 20 ч. слушаме новия албум на Даниела Белчева с Милен Кукошаров, Михаил Иванов и Димитър Семов.

Снимка: Светослав Николов

„София става все по-джазова, заживява с джаза.“ – убедена е Маргарита Борисова от екипа на организаторите. Тя сподели и наблюденията си за интереса жителите и на гостите на града, включително на публика от чужбина.

The StoryTailors слушаме и на „Варненско лято“ на 1 август в двора на Археологическия музей във Варна. Преди това Росен Захариев – Роко ще свири като част от триото 3UP с Антони Дончев и Павел Терзийски в „Кораба“ в Синеморец.

Снимка: 3uP

Снимка: Светослав Николов

Наесен с нова музика продължават концертите на квинтета Free Wind с Георги Корназов, Арнау Гарофе, Атанас Попов и Васил Хаджигрудев.