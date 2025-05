„Отвъд диагнозата“ е заглавието на новата книга на професор Асена Сербезова - фармацевт, психолог, бивш министър на здравеопазването и бивш директор на Изпълнителната агенция по лекарствата. Книгата ни въвежда в света, в който хората попадат, когато боледуват и разказва за силите, с които разполага човешкият организъм, за да постигне оптимално здраве. В нея са цитирани данни от над 430 проучвания, съвети и мнения на експерти в медицината.

„Всичко е биохимия, всичко има логично обяснение. Чрез храната, която приемаме, двигателният режим, силата на ума, на интуицията, чрез лекарите, които подбираме, придържането към лечението, използването на възможностите на природата, съчетаването на лекарства и хранителни добавки, избягването на нежеланите взаимодействия, много са темите, които са засегнати в тази книга и говорят за тези ресурси, съществуващи в нас.“, посочи проф. Сербезова.

„Социалното съдържимо на живота е изключително важно- тоест колко сме щастливи ние в социалните си контакти, колко смисъл сме придали в живота си, и чувстваме ли, че той е изпълнен със смисъл, щастливи ли сме от връзките, които имаме – не само в семейството, но и с приятелите. До такава степен е важно качеството на социалното съдържимо, че има проучване, което доказва, че предиктор, тоест предизвестие на здравето ни на 80 години не е нивото на холестерола и артериалното налягане на 50, а качеството на социалните ни връзки на 50. Въпреки че ние сме обсебени от нивото на холестерола, аз не го подценявам, разбира се, но това казва науката. Науката отдавна е доказала неща, които ще прочетете в тази книга и съм сигурна, че част от тях ще променят гледната точка. Ако увеличим с 1% средствата, които се инвестират в системата за социално подпомагане, ще постигнем повече за здравословното състояние на нацията, отколкото ако инвестираме този 1% в системата на здравеопазване. Качеството на социалния живот определя и здравето.“, каза още проф. Сербезова.

Природата, времето и търпението са тримата най-велики лекари, гласи ирландска поговорка, цитирана в книгата.

„Лекар, който се изучава в историята на медицината – Парацелз казва – лекарят ще превърже твоите рани, но твоят вътрешен лекар ще те излекува. Книгата е за това как да възпитаме и да събудим вътрешния лекар в нас. Всяко лечение започва с осъзнаваме. За да накараме тези сили да бъдат мобилизирани, ние трябва да се информираме и да има мотивация за подобно поведение.“ , обясни проф. Сербезова.

Как тялото може да задейства силите, с които разполага, за да се пребори със здравословен проблем? Защо щастливите хора с по-добри социални контакти са и по-здрави? Как помага общуването с природата, движението, лечението с книги? Цялото интервю с проф. Сербезова можете да чуете на следващия звуков файл.