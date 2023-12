„Четвърт приказки за Клара и Кристо“ е дебютната книга в областта на художествената литература на бившия здравен министър професор Асена Сербезова. Професионалната й биография е свързана с медицинските науки, била е директор на Изпълнителната агенция по лекарствата, занимава се с психология, а книгата я показва в различна светлина.

„Всъщност ме виждате в нова светлина, която не е позната за по-широката общественост, но хората, които са близки до мен знаят отдавна за тези мои интереси и тази страст и любов към психологията. Мисля, че всеки един, чиято работа е свързана с хора, такава е и работата на журналистите, си задава въпроси как може да комуникира по-добре с хората, как да бъде разбран по-добре. И всъщност за най-важните неща в живота никой не ни учи – как да комуникираме, как да бъдем добри родители, какви са духовните ни ангажименти като родители и духовните ни уроци от любовта. И понякога учим по трудния начин като възрастни, често ние тръгваме с много тежки раници по този път на себеизразяване и себенамиране, в които слагаме стереотипи, очаквания на родители, тежките уроци на условната обич, очакванията, които има обществото към нас, и на практика – представете си го като една глава лук, ние трябва да белим слой по слой, за да стигнем до себе си. И затова също става въпрос в книгата. Затова казвам, че някои ще я припознаят като ценни уроци и проникновения, свързани с възпитанието на деца, най-тежкия маратон, за който става въпрос – това е маратонът към собствената ни същност. В никакъв случай това не е популярните, казвам го с ирония, книги за положително мислене. Напротив, няма нищо лошо в това понякога да имаме по-негативни мисли, но трябва да ги анализираме, трябва да дадем сметка за тях и всъщност книгата е за това как да се заявим пред света, как да бъдем по-честни и когато постепенно ставаме по-честни към себе си, ние ставаме по-честни към другите, възпитаваме деца, които изискват същото и търсят същото, и дават това на света, и светът става по-светъл.“ Това разказа професор Асена Сербезова в ефира на bTV Radio.

Книгата разказва истории, които са се случвали в живота на Ана и нейни приятели, близки, и хора, които е срещала. Ана е работеща дама, майка на Клара и Кристо.

„Клара и Кристо имат своите прототипи, в реалния живот те също са брат и сестра, но също са събирателни образи на млади хора, които разчитат да бъдат подкрепяни по пътя на себеоткриването, но не и да им бъде казвано какво да правят. Не и да бъдат товарени с очаквания и стреотипи, нещо, което ние допускаме като родителска грешка. Всъщност има и глави, които са много интересни за възпитанието на деца през това да се грижат за животни, за възпитанието на деца през книгите, защото това е изключително важно. Знаете, че това е един от проблемите на съвременното образование – как да мотивираме децата да четат повече, защото четенето всъщност разкрива съвсем нов свят, обогатява речника, развива образното мислене. Общото между хората, които пишат е как са чели в детството, какво са чели и какво е влиянието на книгите върху живота им. Аз съм от едно поколение, в което нямаше интернет, електронни носители, и още на 6 години отидох в читалището тук наблизо през няколко пресечки до парка Заимов, да взема няколко книги. Дори не можех да чета. Тоест аз съм усещала в себе си тази любов към четенето още от малка.“, казва още проф. Сербезова.

Дали това е книга за честността, за търсенето на истината като начин на живот или на любовта във всичките й проявления, или пък е книга за възпитание на деца? Цялото интервю с проф. Асена Сербезова пред водещата Надежда Василева можете да чуете на звуковия файл.