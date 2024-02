"Иван Иванов умееше "да гримира" душата си, а не лицето. Актьорът може да гримира лицето си 5 минути преди представлението, а големият актьор "гримира" душата си и става истински, достоверен и.... става икона на едно поколение. Такъв талант не се дава на случайни хора..., а Иван го притежаваше с огромна отдаденост на ролята, на филма и чрез тях, на зрителите". Това сподели в ефира на bTV Radio проф.Божидар Манов във връзка с кончината на големия български актьор Иван Иванов, който ни напусна завинаги на 72-годишна възраст.

Проф. Манов припомни някои от ярките му превъплъщения в театъра, но филмът на Борислав Шаралиев от 1979г. по сценарий на Боян Папазов го изстрелва на върха в българската кинематография. "С "Всичко е любов" той влезе с летящ старт в киното като един от талантливите млади актьори на 70-те години. Това е изповед на едно поколение, което иска да живее свободно, честно, искрено, но се сблъсква с ограниченията на времето и с непреодолимата класова стълбица, която разделя хората един от друг...Образът му създаде обичан, харесван, жив, незабравим персонаж на всички млади генерации от миналото до днес". Проф. Манов подчерта, че Иван Иванов има зад гърба си 34 филма в българското кино, но 4 от тях са знакови за неговото утвърждаване: "Всичко е любов", "Лавина", "Комбина" и "Мярка за неотклонение".

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с проф. Божидар Манов, разположено в звуковия файл:

