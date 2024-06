България категорично заяви своето място на Ледения континент – Анктарктида – благодарение на визионерството на директора на Българския антарктически институт проф д.н. Христо Пимпирев. „32-ата българска антарктическа експедиция имаше много добър резултат с участието на българския научно-изследователски кораб „Св. Св. Кирил и Методий“. Това бе второто му плаване във водите на Антарктика. Доказахме, че сме морска нация.“ – коментира в интервю по bTV Radio проф. д.н. Христо Пимпирев.

Експедицията е имала две цели – изпълнение на научна програма и логистична и строителна част. „Успяхме да построим нова научна лаборатория на площ от 400 кв. м. Това е повече от всички наши постройки през последните 30 години, взети заедно.“ – разказаха ръководителят на антарктиците ни. Благодарение на неговите усилия България от 25 години е постоянен консултативен член на Антарктическия договор. „Ние сме там и определяме съдбата на една десета част от нашата планета. Не можем да не се гордеем с това.“ – каза ученият и посочи, че Антарктида е изключително богата на природни ресурси. „И съвсем скоро тя ще се отплаща на тези, които са там. Няма да е лошо след няколко години в бюджета на държавата от Антарктида да се вливат милиарди.“

Чрез постигнатото от проф. д.н. Христо Пимпирев досега виждаме пътя към сбъдването на една мечта. Преди години неговите думи за антарктическа експедиция звучаха като нещо невероятно. През времето те се доказаха като стратегическо решение. „Мечтата става реалност. Всичко започва от една мечта. И това не е само за теб, а за нацията. То се прави с лишения, с много труд и със себераздаване.“ – подчертава големият ентусиаст. Самите антарктици отначало не са били наясно със среиозността на задачата. „Тя бе изключително голяма и стъпка по стъпка разбирахме, че правим нещо голямо за България. Неслучайно без никакви средства сме мизерствали на дажби и консерви. Докато испанците ядяха лангусти, ние строяхме нашите барачки. Сега се вижда, че това, което сме постигнали, сме го постигнали за страната, от което тя ще има големи ползи в бъдеще.“ – категоричен е той.

Много често в български антарктически експедиции се включват творци. „Хората на изкуството имат друго възприятие за природата и чрез своето изкуство пренасят на Антарктида хората, които не могат да отидат там.“ – посочва значението проф. д.н. Христо Пимпирев и изрежда: музиканти, художници, писатели, поети, кинодейци, фотографи. Теодосий Спасов и Християн Цвятков записаха албум на Антарктида. Неотдавна Марина Великова от БНР представи фотоизложба за Ледения континент на „Моста на влюбените“, а нова – с акварели от брега на океана, откри в Little Bird Place, за което разказахме тази седмица в предаването „За града“ по bTV Radio. С Антарктида е свързан и романът на Гергана Лаптева „Момичето от портрета“, чиято премиера е идната сряда и водещ на която ще е колегата от bTV Radio Георги Митов. Той ще ни предложи в понеделник в „За града“ интервю с писателката.

Антарктида е все по-близко до нас и чрез активната работа с музеите. В Националния исторически музей има специален кът за българската експедиция. „Стремим се Антарктида да става все по-близка до всеки един българин, защото тя е част от България.“ – посочва проф. д.н. Христо Пимпирев. Риба от Южния океан бе пренесена в аквариума на Природонаучния музей в Пловдив. „Всеки може да види живо същество от този уникален свят именно в Пловдив, което едва ли го има някъде другаде по света.“ – посочва ученият.

С огромния си ентусиазъм към изследването и развитието проф. д.н. Христо Пимпирев ще вдъхнови деца на втора среща в „Музейко“ в събота от 12 ч. „Великолепен музей, който приобщава децата към науката. Българска Антарктида има място там. Ще бъда там с Любов Костова, която участва в последната експедиция, ще покажем заснети от нея видеа за работата на учените и логистиците в базата. С нас ще е и Борислав Александров с няколко експедиции в Антарктида, участник в научните изследвания и в строежа на базата.“ – очаква с нетърпение да разкаже на децата и да отговори на техните въпроси проф. д.н. Христо Пимпирев.

На снимката: събиране на водни безгръбначни от антарктически езерца над българската база „Св. Климент Охридски“. Публикувана е на фейсбук страницата на Българския антарктически институт на 23 януари 2023 г.