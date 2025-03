Световният бъбречен ден се отбелязва винаги през втория четвъртък на март. Мотото тази година е "Вашите бъбреци здравиш ли са?" Българското нефрологично дружество всяка година провежда национален скрининг в много градове от страната.

"Хората трябва да пият повече вода, за да запазят бъбреците си". Това съветва проф. д-р Емил Паскалев , дмн -Председател на Българското нефрологично дружество, ръководител на Експертния център по редки болести в нефрологията и началник на Клиниката по нефрология и трансплантация към УМБАЛ „Александровска". Чуйте повече от интервюто на Георги Митов в звуковия файл: