Онкологията е сред най-бързо развиващите се области на медицината, а новите технологии и терапии променят из основи начина, по който се диагностицират и лекуват онкологичните заболявания. Австрия е сред водещите страни в Европа по успеваемост в лечението на онкологични заболявания.



В тази връзка ADVANTAGE AUSTRIA – Търговското представителство на Австрия, съвместно с Mavie Med, организираха специална среща с медиите и поредица от експертни срещи, посветени на австрийския опит и иновации в онкологията.

Снимка: Eugenie Sophie



Двама водещи австрийски специалисти представиха най-новите тенденции и практики в съвременната онкология проф. д-р Йоханес Драх – онколог, ръководител на Онкологичния център и проф. д-р Михаел Мюлер – гръден хирург, ръководител на Белодробния център към водещата австрийска група от клиники с над 35 години опит в областта на онкологията и хирургията.

Специалистите фокусираха вниманието върху интегрирането на научните постижения и технологиите в полза на пациента – от ранната диагностика до персонализираното лечение и дългосрочната подкрепа за качеството на живот.



Какви са предимствата при лечението на онкологични заболявания в Австрия:

• Ранна превенция

• Второ мнение - дистанционно или на място

• Прецизна диагностика от многопрофилен екип от медици в най-кратки срокове и

без бюрокрация

• Най-нови технологии при диагностика и профилиране на тумори

• Нови щадящи терапевтични подходи с модерна медикаментозна терапия,

налична в кратки срокове в сравнение с други европейски държави

• Минимално извазивни методи

• Бързо следоперативно възстановяване и грижа за пациента



Професорите проведоха срещи с пациенти, техните близки и представители на пациентски организации, за да обсъдят възможностите, които предлага съвременната медицина в Австрия за по-ефективна и минимално инвазивна онкологична грижа. Събитието има за цел да насърчи отворения диалог между лекари и пациенти, да представи значението на ранната диагностика и иновативните терапевтични решения и да подчертае значението на качеството на живот като неразделна част от лечението.

За да отбележим Световния ден за борба с онкологичните заболявания - 16 ноември, ви запознаваме с едно от светилата в съвременната медицина проф. Йоханес Драх в интервюто на Георги Митов, озвучено от Павел Сотиров, за bTV Radio: