Закъснява оказването на помощ на хора, припаднали в жегите, докато близките разбият вратата на жилището и стигнат до тях, предупреди в интервю по bTV Radio кардиологът проф. д-р Сотир Марчев, д.м.н. Той посъветва възрастните хора да оставят ключ от жилището на свои близки, а също и призова в горещото време да проверяваме дали възрастните и болни близки и съседи са добре.

„Много е важно в горещото време да пием много вода. Хората получаваме топлинен удар, когато се изчерпи резервоарът от вода вътре в тялото. Затова малките деца са в много по-голям риск от останалите. А у възрастните или страдащите от неврологично заболяване е възможно да се притъпи чувството за жажда, затова е добре редовно да се пие вода.“ – посъветва още спецалистът. За младите и здравите хора ориентир е цветът на урината – ако е тъмножълта, значи ни е нужна вода.

И още от препоръките на д-р Марчев – да няма огромна разлика между околната температура и температурата, на която сме включили климатика, да не сме навън в най-горещото време, да носим светли дрехи, за да отразяват слънцето, и широки – за да може тялото да се изпотява. Лекарят също така предупреди, че при топло време обикновено пада кръвното налягане, но при други хора то вдига и те правят хипертонични кризи. „И тъй като няма как да знаете от кой тип сте, следете постоянно кръвното си.“ – посъветва той.

Интервю на Светослав Николов: