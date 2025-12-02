“Препоръчително е да консумираме риба два пъти седмично.” Това каза в ефира на bTV Radio диетологът проф. Донка Байкова. “Рибата би трябвало да я консумираме по-прясна. Или ако е замразена - само веднъж. Не трябва да я замразяваме, размразяваме и отново да я замразяваме. Този процес на замразяване-размразяване отключва една трансформация в хистамин. Един провокатор на алергичните реакции. Това е един медиатор. И може наистина да отключим някаква алергична реакция. Но това е риба, която определено не ухае на риба, море и океан, а мирише на амоняк и е много натрапчиво. Когато избираме риба трябва да знаем с каква цел го правим. Ако аз целя тя да бъде богата на омега-3 мастни киселини, със цел превенция на сърдечно-съдови проблеми, атеросклерозата, инфаркти, инсулти, да подобрява мозъчното развитие, да действа противовъзпалително ще предпочитам по-мазните риби. В частност скумрията, дивата сьомга, освен всичко друго, омега-3 мастните киселини се намират изключително само в морските, океанските риби и в речната пъстърва.”, допълни тя.

Интервюто е част от проект за популяризиране консумацията на риба на Министерството на земеделието и храните по Програма за морско дело, рибарство и аквакултури (2021-2027 г.), съфинансиран от Европейския съюз.