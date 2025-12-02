“Рибата е важно да присъства на трапезата, защото тя е един много пълноценен природен продукт.” Това каза в ефира на bTV Radio диетологът проф. Донка Байкова. “Първо, защото е богата на всички съставки, които по време на вегански модел на хранене /и по време на пости/ са дефицитни, а именно пълноценен животински протеин, в който се съдържат всички аминокиселини, а именно тези, които организмът не може сам да синтезира и непременно очаква да получи с храната отвън, тук са в добра аминокиселинна формула, баланс, усвояемост. На второ място, рибата е богата на пълноценни мазнини, богати на полиненаситени мастни киселини, такива, които са жизнено важни за човешкия организъм, тъй като влизат в структурата на много органи, тъкани и най-вече на клетъчните мембрани на всяка клетка и те спомагат за добрите функции на централната нервна система, на мозъка, на паметта, предпазват ни от редица болести на централната нервна система, в това число Алцхаймер. А при малките деца допринасят за когнитивното им развитие.”, допълни тя.

Интервюто е част от проект за популяризиране консумацията на риба на Министерството на земеделието и храните по Програма за морско дело, рибарство и аквакултури (2021-2027 г.), съфинансиран от Европейския съюз.