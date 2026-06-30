Ваксинирането срещу варицела става задължително от 1 юли 2026 година. Това става ясно от Наредбата за имунизациите в България, която беше обнародвана в „Държавен вестник“ през януари. Ваксината е безплатна. Задължителна имунизация срещу варицела се предвижда за родените след 1 януари 2025 г. в двудозова схема на прилагане, като първият прием е на 12–15-месечна възраст, а реимунизацията се извършва на четиригодишна възраст. Не подлежат на имунизация с втора доза ваксина децата, при които в периода след поставяне на първата доза е възникнало заболяване от варицела и са налични медицинска документация или лабораторни данни, съобщават bTV новините.

"Българите подценяват варицелата. Вярват, че е по-добре да се изкара от всички, а това е много опасно". Това заяви пред bTV Radio проф. Гергана Петрова - началник на Клиниката по педиатрия в УМБАЛ „Александровска“, преподавател в Катедрата по педиатрия на МУ – София, председател на Българското детско респираторно дружество и на Контролния съвет на Българската педиатрична асоциация. Специалистът коментира и от какви заболявания могат да пострадат децата през лятото.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с проф. Гергана Петрова, разположено в звуковия файл:

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Проф. Гергана Петрова е началник на Клиниката по педиатрия на Александровска болница. Тя е завършила медицина в Медицински университет - София през 2003 г. Професионалният й път започва през 2004 г. като редовен аспирант в Детска клиника на УМБАЛ „Александровска". През 2008 г. е назначена за лекар ординатор, през 2009 г. става асистент в педиатричната клиника, по-късно и главен асистент. Доцент е от ноември 2016 г. Придобива специалност по детски болести през 2008 г. Преминава следдимпломно обучение по пневмология в Киото, Япония, а през 2017 г. защитава тясна специалност по детска пневмология и фтизиатрия в МУ-София.

От декември 2015 г. е член на Експертната лекарска комисия за лечение на деца с муковисцидоза, и от юли 2024г. е ръководител на Експертния център за муковисцидоза към Клиниката по педиатрия на Александровска болница. Проф. Гергана Петрова е председател на Експертната лекарска комисия за изписване на скъпоструващи медикаменти за пациенти с рядкото заболяване, консултант е на центъра „Фонд за лечение на деца" от януари 2017 г., както и консултант на НЗОК за изписване на скъпоструващи медикаменти за пациенти с муковисцидоза.

Проф. Петрова е преподавател в Катедрата по педиатрия на МУ - София. Съавтор е на учебници по педиатрия. Има множество участия на медицински конгреси и стотици публикации в български и международни академични издания в направленията: муковисцидоза, астма, имунологични проблеми, хронични белодробни заболявания, пневмонии, редки болести.