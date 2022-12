С указ на Краля на Испания Фелипе Шести председателят на Българския антарктически институт и ръководител на българските експедиции на Ледения континент проф. Христо Пимпирев бе удостоен с едно от най-високите държавни отличия на Испания- Орденът „Исабел Католическа Американска“ - степен Командор.

На официална церемония в испанската резиденция в София Н. Пр. Алехандро Поланко припомни дългогодишната дейност на големия наш полярник, както в научните изследвания в Антарктида, така и за укрепване на приятелството и сътрудничеството с Испания, която традиционно оказва активна подкрепа на българската антарктическа програма. Припомняме, че българската и испанската бази на Антарктида са разположени в съседство.

Чуйте повече в звуковия файл от посланика на Кралство Испания у нас Н.Пр. Алехандро Поланко в превод на Боян Молина:

На церемонията присъства и дългогодишният ръководител на испанската антарктическа база, който е и личен приятел на проф. Пимпирев, Хавиер Качо – единственият испанец, на когото е кръстен остров на Ледения континент. Сред гостите на проявата бяха посланикът на Федеративна република Бразилия Нейно превъзходителство Мария Едилеуза Фонтенеле Рейс, чиято държава също помага на българските антарктици, Калина Сакскобурготска, Соломон Паси и др.

В благодарственото си слово проф. Христо Пимпирев изрази признателността си за високото испанско отличие и изтъкна топлите отношения на Антарктида между България и Испания. Чуйте повече в звуковия файл: