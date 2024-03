“Ендометриозата е социалнозначимо заболяване, в някои региони на земното кълбо 10% от жените страдат от него” Това каза в ефира на bTV Radio проф. д-р Иван Костов - акушер-гинеколог и изпълнителен директор на Университетска акушеро-гинекологична болница “Майчин дом”. “Не е задължително при него да имаме стерилитет. Много често го откриваме случайно, защото имаме много добре развити диагностични методи. В “Майчин дом” ще се проведе кампания за безплатни прегледи за ендометриоза от 18 до 29 март. Повече за заболяването чуйте от интервюто на Лили Ангелова с проф. д-р Иван Костов.

