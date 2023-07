След инцидента на летище София, при който почина пътник и възникнаха въпросите дали е имало дефибрилатори, кардиологът проф. Иво Петров коментира пред bTV Radio, че е важно граждани и служители на обществени институции да минат обучение как се използват външни дефибрилатори и такива да има на разположение.

"Голямата тема е, че дефибрилатори няма систематично инсталирани на обществени места в България, което е практика в европейски и световен мащаб, ние сме встрани от европейската и световна практика, както обикновено ние сме почти свикнали за съжаление, но очевидно, че на Аерогара София е повече от ясно, че няма инсталирани дефибрилатори на обществени места. Аз си направих труда да проуча – има един дефибрилатор в линейката на аерогарата, той е заключен там в линейката и доколкото разбрах, има дефибрилатор в лекарския кабинет. И двата дефибрилатора, както се разбира, не са автоматични външни дефибрилатори, които да бъдат инсталирани на обществени места. Целта на тези дефибрилатори е да бъдат използвани от случайни свидетели, не от лекари, не от медицински сестри, не от някой обучен, а от случайни свидетели, и това е практика, която е установена преди повече от 30 години в страни като Холандия и Италия. И аз не разбирам, недоумявам защо ние сме встрани от тази практика, въпреки че ние многократно сме изяснявали на институциите, че тази практика трябва да бъде въведена, тъй като спасява човешки животи", посочи проф. Петров.

"Това, което трябва да бъде въведено, освен инициативата на софийска община, според която ние инсталирахме дефибрилатори на най-активните метростанции, това трябва да стане практика, държавна политика, обучение за даване на първа помощ и автоматична външна дефибрилация. Простото инсталиране на брошки от дефибрилатори на обществени места не външи работа, трябва да се обучи населението и служителите в такива институции като аерогара, жп гара, стадиони, концерти. Има вероятност тези хора да попаднат на човек в безпомощно състояние, който има нужда от дефибрилация", каза още проф. Петров.

120 служители на общинско ниво вече са обучени да работят с дефибрилатори. Такива има на едни от големите станции на метрото в София. Предстои инсталиране на още 20 дефибрилатори на общинско ниво и посочи, че му се иска да има на всяка метростанция.

Цялото интервю с проф. Иво Петров можете да чуете на звуковия файл.