Министерството на здравеопазването публикува за обществено обсъждане проект на Наредба за определяне на обществените места, на които може да се разполагат автоматични външни дефибрилатори. Целта е да се осигури по-бърз достъп до животоспасяващо оборудване, чрез което се оказва първа помощ при внезапно спиране на сърдечната дейност. Предвидена е възможност такива устройства да се поставят в обекти на транспортната, административната и социалната инфраструктура, в търговски, производствени, културни и спортни обекти, в учебни заведения и центрове за обучение, както и в други сгради, в които се обслужват или имат достъп граждани.

Проектът определя и условията, на които трябва да отговарят местата – те трябва да бъдат видими и леснодостъпни, с ясно обозначение, указателни табели или друг вид сигнализация, която да насочва гражданите към точното разположение на дефибрилатора. Самите устройства трябва да разполагат и с инструкции за употреба. За вече поставените автоматични външни дефибрилатори наредбата предвижда гратисен период от 6 месеца, в който те трябва да бъдат приведени в съответствие с новите изисквания.

Припомняме, че от февруари 2026 г., с промени в Закона за здравето, се дава възможност на всеки човек, дори без медицинско образование, да използва автоматичен външен дефибрилатор за оказване на първа помощ при спешни случаи на обществени места.

"Преди година и половина, докато бях в Панама, на една спирка в джунглата също беше разположен дефибрилатор. Минималният задължителен брой дефибрилатори е 600 на 1 милион души във Великобритания. У нас техният брой е около 1100 за цялата страна", заяви пред bTV Radio проф. Иво Петров.

"Безсъзнание, липса на пулс и дишане са признаците на сърдечен арест. Сънната и бедрената артерии са подходящи за установяване на липсата на сърдечна дейност", уточни специалистът.

На какви места в градовете трябва да бъдат разположени следващите автоматични външни дефибрилатори? Какво липсва на гражданите в оказването на първа помощ при спешни случаи на обществени места? От какви проблеми на сърцето страдаме при резките промени на времето и има ли предпоставки за сърдечен удар? Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с кардиолога проф. Иво Петров - председател на Българския съвет за ресусцитация:

Повече за събеседника:

Проф. Иво Петров е председател на Българския съвет за ресусцитация. Понастоящем е медицинският директор и началник Клиника по кардиология и ангиология към Acibadem City Clinic УМБАЛ Витоша, съпредседател на Българското дружество по ендоваскуларна терапия и професор по кардиология в Медицинския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски". Многократно е бил Национален консултант по Кардиология и Инвазивна кардиология.