"Близо 2 млн българи страдат от хипертония, но доминират случаите на сърдечна недостатъчност. Мъжете в България с болести на сърцето живеят 12 години по-малко, а жените - 8 години по-малко спрямо останалите европейските граждани". Това заяви в ефира на bTV Radio проф. Кирил Карамфилов - началник на Клиниката по кардиология в УМБАЛ "Александровска" и бъдещ председател на Дружеството на кардиолозите на България. "Показателен е фактът, че в нашата клиника в момента има само едно свободно легло", добави той. Според него, броят на заболелите постепенно се покачва, което се дължи на сезонния фактор. Проф. Карамфилов алармира, че липсват подробни организирани регистри на пациентите със сърдечносъдови заболявания, но подчерта, че има статистически данни, които са ориентировъчни.

Специалистът поясни, че все повече деца страдат от сърдечносъдови заболявания, което се дължи на затлъстяването и нездравословния начин на живот. В тази връзка, Дружеството на кардиолозите в България (ДКБ) стартира Национална информационна кампания „Използвай сърцето си, за да знаеш“ в Световния ден на сърцето 29 септември за четвърта поредна година. Кампанията ще се проведе в 8 града в страната в партньорство с Министерството на здравеопазването, Българското дружество по интервенционална кардиология, Съсловното сдружение по кардиостимулация и електрофизиология, Българската лига по хипертония и Асоциацията на студентите по медицина в България (АСМБ).

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с проф. Кирил Карамфилов, разположено в звуковия файл:

Припомняме ви, че проф. Кирил Карамфилов е началник на Клиника по кардиология в УМБАЛ "Александровска". Член е на УС на Дружеството на кардиолозите в България от 8 години, като по време на XVII Национален конгрес по кардиология през 2022 г. бе избран за бъдещ председател на дружеството, мандат 2024 - 2026 г. Заместник-председател на Българското дружеството по интервенционална кардиология. Републикански консултант по инвазивна кардиология. Национален координатор на програмата "Стент за живот".