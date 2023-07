Само 1 процент от заболелите годишно от хепатит B и C у нас се лекуват. Двата вида вируси са сред водещите причини за рак на черния дроб. Това потвърди в ефира на bTV Radio проф. Красимир Антонов от университетската болница „Св. Иван Рилски“ по повод днешния Световен ден за борба с хепатита /28 юли/. Според статистиката, всеки ден у нас умират четирима от хепатит В и С заради ненавременна диагностика и лечение. Диагностицирани са едва 10% от заразените около 87 000 с хепатит С и още 226 000 с хепатит В. Основен проблем е невъзможността за незабавно лечение на хората с диагноса хепатит С, този вид вирус обикновено няма симптоми, предава се по кръвен път, за него няма ваксина, но има лечение. Хепатит В също е безсимптомен. Предава се по кръвен, сексуален път или при раждане от майка на дете. За него има ваксина. От 2022 година в профилактичния пакет изследвания за здравноосигурени са включени и такива за двата вида вируси при хората между 40 и 60 години. Безплатни са също изследванията на чернодробните ензими, а бременните жени имат право на изследване и за хепатит С.

Снимка: btvnovinite.bg

До края на август всеки може да се изследва безплатно в клиничната лаборатория на УМБАЛ „Иван Рилски“, без лекарско направление. При установена инфекция пациентът ще бъде пренасочен към допълнителни изледвания и преглед при специалист. В лечебното заведение разполагат с ново поколение апарат, който за 15 минути дава пълен обем от информация на лекарите за състоянието на черния дроб.

Снимка: УМБАЛ Иван Рилски

Припомняме ви, че в България е приета Национална програма за превенция и контрол на вирусните хепатити за периода 2021 - 2025 г. Целите на програмата са намаляване на заболяемостта с 45 процента, на смъртността - с 30 процента, от хронични вирусни хепатити до 2025 г.; достигане и задържане на 95 на сто обхват с трети прием на ваксина срещу хепатит B при деца; намаляване на разпространението на вирусни хепатити А, D и Е и др.

Световният ден за борба с хепатита насочва вниманието върху неотложността на действията, необходими за премахване на хепатита като заплаха за общественото здраве до 2030 г. Глобалните усилия са насочени към елиминиране на инфекциите с хепатит B, C и D. Мотото на Световния ден през 2023 г. „Не чакай. Изследвай се сега за хепатит В и С, за да защитиш себе си и своите близки“ поставя акцент върху превенцията, скрининга и ранното диагностициране на хепатита.

Чуйте повече от интервюто в звуковия файл на Георги Митов с проф. Красимир Антонов - началник на отделение “Диагностика, лечение и проследяване на болни с вирусни хепатити, порфирии и чернодробна патология при трансплантация” към Клиниката по гастроентерология на УМБАЛ “Св. Иван Рилски”, София и председател на Българското дружество по гастроентерология, гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография: