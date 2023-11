„Няма Регистър на диабетиците, нито Национална скринингова програма за диабет...Ние като лекари сме много щастливи, когато има целеви средства за скринингови кампании за превенция на болести.". Това заяви в ефира на bTV Radio проф. д-р Михаил Боянов, дмн - ендокринолог в Клиника по ендокринология и болести на обмяната на УМБАЛ „Александровска". Поводът е 14 ноември - Световния ден за борба с диабета. От днес започва национална скринингова кампания „Не чакай диабета, изследвай се днес!“. Целта й е откриване на диабет с безплатно измерване на гликиран хемоглобин в цялата страна. Инициативата на Института за здравно образование се провежда в 12 лечебни заведения в страната и е насочена е към хора, които нямат доказан диабет.

Вече се извършва безплатно измерване на хемоглобина в Центъра за превенция на захарния диабет към Александровска болница. До края на месец ноември ще може желаещите да се изследват за диагностика на ранен диабет. Подробности за записване могат да се намерят на сайта на лечебното заведение.

„Честите видове са първи тип захарен диабет или автоимунен, наричан в миналото юношески, втори тип захарен диабет, в миналото наричан старчески диабет, и един доста по-чест в днешно време нов подтип на диабета, който се нарича гестационен и се среща по време на бременност”, сподели проф.Боянов. „Когато единият родител има тип 2 захарен диабет, вероятността да се наследи е 50%. Ако и двамата родители имат захарен диабет тип 2, вероятността е почти 100%. Вероятността при един родител с тип 1 е под 10%”, допълни той.

„Обикновено повишаването на кръвната захар при втори тип захарен диабет става постепенно. Тя преминава през стойности, които ние наричаме преддиабетни и постепенно се навлиза в зоната на диабета. Проблемът е, че при кръвна захар до два пъти над нормата пациентът няма се усети нищо. Когато тя премине този праг, резултатът е увеличено количество урина, жажда, прием на повече вода. Обикновено в този момент произвежданият от организма инсулин се оказва недостатъчен и нашите пациенти въпреки доброто хапване започват да отслабват”, подчерта проф. Боянов.Изтъкнатият ендокринолог сподели, че „съвременната концепция за храненето при захарен диабет не приема да има забранени храни, особено за тип 2. Основното правило е ‘Може от всичко, но по малко’. Препоръчителна е т.нар. ‘средиземноморска’ диета. Това е диетата от Гърция, Италия, Испания, в която присъстват доста рибни продукти, зеленчуци, зехтин.”

По думите на ендокринолога, около 2/3 от пациентите със захарен диабет имат хипертония, а някои имат и висок холестерол. „Между 2006 и 2012 година процентът на хората с нарушения във въглехидратната обмяна е нараснал от 7% на 8,5%”, поясни проф. Боянов.

Специалистът от УМБАЛ „Александровска" очерта основният риск за захарен диабет тип 2 - наднорменото тегло. „Няма лекарство, което да може да надмогне храненето. Може да се каже, че тази болест е поне наполовина в ръцете на самия пациент”. Според проф. Боянов, за да предпазите децата си от диабет, трябва да следите за следното: „Едното е консумацията на бързите храни, на газираните напитки с много захар, както и на храни, в които има много сол. Всичко, което е силно изкуствено е много калорично. Второто е това непрекъснато висене пред екрани, пред малки телефончета, таблети, компютри. Децата трябва да тичат и да се движат.”

Чуйте цялото интервю на Георги Митов с проф. д-р Михаил Боянов, дмн - ендокринолог в Клиника по ендокринология и болести на обмяната на УМБАЛ „Александровска", разположено в звуковия файл:

Your browser does not support the audio element.

От 2000 г. досега смъртността от него се е увеличила със 70 %. Той става девета водеща причина за смърт по света, сочат данни на СЗО. По последни данни в света 537 млн. души страдат от захарен диабет, като 1 от 10 човека живее с него, а 9 от 10 са с диабет тип 2. Всеки втори възрастен с това заболяване остава недиагностициран. Днес над 32 милиона души живеят с диабет в Европейския съюз. В България засегнатите от него са над 500 000 души, от тях 10% са деца. Изчисленията показват, че може би над 150 000 българи също вече са го развили, но не знаят. В последните 3-4 години расте броят на юношите с инсулинова резистентност, което вече е преддиабетно състояние.

Снимка: pexels.com

Гликираният хемоглобин показва среднодневните нива на кръвната захар за последните 3 месеца и се води златен стандарт за контрол на диабета. Методът се използва и за оценка на вероятността да страдаме от предиабетно състояние като нарушен глюкозен толеранс.

Тестуването се извършва с капилярна кръв (от пръста на ръката) и за него не се изисква специална подготовка. Резултатът е видим веднага. За улеснение на работещите, изследванията и консултациите ще се проведат в часовия диапазон 16.00-18.30ч. по график в Центъра за превенция на захарния диабет и неговите усложнения към Клиниката по ендокринология и болести на обмяната на УМБАЛ „Александровска", който се намира на 1-я етаж, в дясното крило на сградата срещу арката.

Препоръчително е за захарен диабет да се консултират хора, които не са правили измерване на гликиран хемоглобин досега и имат някой от следните рискови фактори: наднормено тегло или затлъстяване; близък роднина с диабет (родител, брат, сестра); повишено кръвно налягане; претърпян съдов инцидент (инсулт или инфаркт); наличие на симптоми, характерни за диабета като постоянен глад, жажда, често уриниране, внезапно отслабване или прекомерно наддаване на тегло; възраст над 45 години.

Снимка: iStock

Захарният диабет тип 2 е най-социално значимото ендокринно заболяване, което в много от случаите се диагностицира при настъпили вече усложнения и органни увреждания. Ранното му откриване дава възможности за по-успешно лечение и контрол на заболяването. В голяма част от случаите диабетът може да бъде предотвратен с правилно хранене и начин на живот, без да се стига до медикаменти или инсулин. Посланието на кампанията „Не чакай диабета, изследвай се днес!“ е насочена към хора, които нямат диабет, но рискуват да го развият, ако не променят навиците си. Инициативата е на Института за здравно образование и се провежда в 12 лечебни заведения в страната.