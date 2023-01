„От средата на април ще започне да се работи по корекцията на настилката пред Парламента“. Това заяви в ефира на bTV Radio проф. Димитър Назърски - член на експертния съвет към Столична община по казуса с жълтите павета и член на Българската асоциация за изолации в строителството. Причината за некачествения ремонт на емблематичния столичен паваж се крие в разстоянието между дюбелите, които не позволяват взаимното разместване на паветата.

Според дългогодишният преподавател от Университета по архитектура, строителство и геодезия, това може да се случи и през март, но са нужни 2 денонощия без средно денонощната температура да бъде под плюс 10 градуса.

Снимка: Ладислав Цветков

„Приключихме експеримента в държавно лицензирана лаборатория към УАСГ, в която се обучават студентите“, каза още проф. Назърски. Павета с фуга между 3 и 5 мм. се поставят върху пясъчна основа от 4 см., като са запълнени половината от дебелината на паветата. Остатъкът се запълва с епоксидна смола, която играе благоприятна роля при температура над 10 градуса.

„Убедени сме, че това гарантира надеждност и дълготрайност“, твърди проф. Назърски. „Оценили сме и въздействието на смолата дали компрометира паветата. Не става нищо страшно. Паветата могат да бъдат използвани N-пъти“, допълни той.

Експертът подчерта, че докладът за лабораторния експеримент ще влезе в Общината до края на седмицата. Най-рано в средата на март предстои експеримент в натурни условия на полигон на Столична община при благоприятни условия. Резултатите ще дадат основание за продължаване на ремонта по бул. „Цар Освободител“ към площад „Александър I“.

Чуйте цялото интервю на Георги Митов с проф. Димитър Назърски, разположено в звуковия файл: