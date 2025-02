"Въпросът къде е погребан Левски остава открит". Това заяви в ефира на bTV Radio nроф. Пламен Павлов. "Предаден или заловен е от властите? Безпочвени са твърденията за предателство. Апостолът е заловен в резултат на системни действия на тайните служби на Османската империя. Левски има верни съратници и делото не пропада с неговата кончина".

Според изтъкнатия историк и председател на Фондация "Васил Левски", "годината на раждане на Левски е 1840г., според откритията на Григор Бойков и Пламен Митев. Левски наистина е нашият месия, като си отива на Христовата възраст. Трябва да помним един от неговите завети, че трябва да бъдем равни с европейските народи".

"Г.С.Раковски остава в сянката на Левски, но не бива да бъде подценяван. Той е демиурга на революционното направление. Левски е негов ученик, въпреки че е имал конфликт с Раковски", разкрива проф. Павлов. "Гоце Делчев, Яне Сандански и Даме Груев са вдъхновени от биографията на Левски. Това се загърбва в днешна Македония. Христо Силянов казва, че „Левски загина и за Македония“, добави изследователят.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с проф. Пламен Павлов:

В навечерието на 152-та годишнина от гибелта на Апостола на свободата се появява луксозното приносно издание „Васил Левски: най-добрият ни българин“ , в което проф. Пламен Павлов разказва 15 истории за българския Апостол на свободата, за неговите съмишленици, за идеите му и наследството, което оставя.

Включените в книгата студии и статии, надхвърлят биографичния разказ в своята конкретика и търсят отговор на спорни през десетилетията въпроси, които все още будят полемики сред историците: коя е рождената дата на Васил Левски; какви са събитията около залавянето му и евентуалното предателство; дейността на Левски в Македония; връзките му с бесарабските българи.

Книгата представя множество аспекти от живота и делото на Апостола на свободата, акцентирайки на неговата роля като основоположник на Вътрешната революционна организация, която обединява различни социални слоеве на българското общество. Авторът разглежда Левски не само като революционер, но и като духовен водач, чиито идеи за свобода и равенство и до днес вдъхновяват българите.

Чрез своя разказ и на достъпен език, подходящ както за специалисти, така и за любители, проф. Павлов разкрива малко известни факти за епохата на Възраждането и рисува пъстър гоблен на едно бурно време.

Опирайки своя текст на открития, достигнати благодарение на новите изследвания и исторически документи, уважаваният учен създава цялостна панорама на периода, разглеждайки личността на Левски и неговото влияние върху българската история. Чрез обширните си проучвания той подлага на критика стереотипи и митове около българската революционна дейност и показва как образът на Левски съчетава вярата на християнския монах с модерните демократични идеи.

Уважителна към делото на Апостола и информативна, „Васил Левски: най-добрият ни българин“ е впечатляващ летопис, посветен на красивата мечта за България като „ …храм на правата свобода…“ Мечта, която определя съдбата на един смел и честен българин, решен да спечели за цял народ, но ако губи, да загуби само мене си…

„По уникален начин Левски съчетава в себе си вярата на християнския монах с мисленето на модерния човек, военната строгост с толерантността. В монархическа Европа на XIX в. Левски се бори за „демократска република“, за справедливи и „свети закони“. В неговата мисъл са споени библейската мъдрост и убедеността в креативната сила на човека: Времето е в нас и ние сме във времето, то нас обръща и ние него обръщаме… Левски заявява, че българският народ … се нуждае от достойни хора, които да го водят по пътя на благоденствието, така щото да бъдем равни на другите европейски народи. Българският Апостол на свободата е личност със световни измерения и това се признава от всички, докосвали се до неговия живот, дейност и идеи.“